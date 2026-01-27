El Hiopos iguala la mejor primera vuelta del Caprabo Lleida en la ACB

El Hiopos ha cerrado la primera vuelta de la Liga Endesa 2025-2026 con un balance de ocho victorias y nueve derrotas, números que superan los de la temporada pasada –entonces tenía dos triunfos menos– e igualan los que firmó el primer equipo leridano que debutó en la ACB, el desaparecido Caprabo Lleida, en la campaña 2001-2002.

Los de Gerard Encuentra han completado una primera vuelta con altibajos. Arrancó siendo una de las revelaciones de la competición ganando cuatro de los seis primeros partidos, con victorias sonadas ante el Barça en el Palau Blaugrana y frente al Baskonia en el Barris Nord; luego sufrió un socavón y encadenó seis derrotas que sembraron de dudas al equipo, que finalmente ha sabido reponerse y cerrar la primera vuelta ganando cuatro de los últimos cinco encuentros, tres de ellos fuera de casa, donde ha logrado la mitad de sus ocho triunfos. Ahora está cinco victorias por encima del descenso, cuando hace un año solo tenía dos de ventaja.

El Caprabo Lleida también logró el mismo balance en su estreno en la ACB, una temporada que fue histórica, ya que logró un total de 19 victorias (15 derrotas) que le dieron billete para el play off, convirtiéndose en el primer debutante que lo lograba en la historia de la Liga. El balance en las temporadas siguientes al final de la primera vuelta fue de 7/10 (02-03), 5/12 (03-04) y 3/14 (04-05), campaña esta última que acabó descendiendo como colista.

James Batemon, MVP de la jornada por segunda vez

James Batemon fue el líder del Hiopos en su victoria ante el Burgos, una actuación que le ha sido la designación de MVP de la decimoséptima jornada tras romper dos récords históricos del club, el de anotación (28 puntos) y el de valoración (33). Es la segunda ocasión en la que se corona como Jugador de la Jornada, tras lograr la nominación en la duodécima frente al Girona (32 de valoración).Por otra parte, el MoraBanc Andorra anunció ayer la destitución de Joan Plaza como técnico, y pocas horas después hacía oficial el nombre de su sustituto, el croata Zan Tabak.