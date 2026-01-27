El Vila-sana y Kilian Jornet, premiados por la UFEC

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana y Kilian Jornet, aunque este no asistió a la gala, fueron ayer los deportistas leridanos premiados en la 29 edición de la Festa de l’Esport Català, organizada por la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya y el diario Sport, que tuvo lugar en el CaixaForum de Barcelona. El Vila-sana fue premiado en la categoría de equipo que ha dado más éxitos al deporte catalán en 2025. Al acto de entrega de premios acudieron en representación del club su presidente Ramon Porta, el técnico Lluís Rodero y las jugadoras Maria Porta, Victòria Porta, Luchi Agudo, Laura Pastor, Sandra Coelho y Gime Gómez.

Por su parte, el alpinista y corredor de carreras de montaña Kilian Jornet, natural de Montellà i Martinet, fue premiado como el mejor deportista catalán de 2025. La mejor en categoría femenina fue la nadadora de la especialidad de artística, Iris Tió. Como deportistas con mayor proyección fueron premiados Joan Garcia (fútbol) y Geila Macià (escalada). El de mejor entrenador fue para Andrea Fuentes (natación artística), el de deportista legendario 360 para Felipe Perrone (waterpolo), el premio al espíritu deportivo fue para Dani Anglada (vela) y el de mejor gestión federativa para la Federación Catalana de Golf.