Éxito leridano en Vietnam

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Gerard Albadalejo (Barcelona, 1983) está haciendo historia en Vietnam. El exentrenador del Lleida Esportiu ha desafiado el ‘status quo’ del fútbol vietnamita con el Ninh Binh, un equipo que acaba de debutar en la élite, que es líder invicto de la V.League 1 y está en los cuartos de final de la Copa. “Al principio soñábamos con asentarnos, pero con los resultados recientes esto ha cambiado. Será complicado, pero si vamos partido a partido podemos luchar por ser campeones”, apuntó el técnico, que aterrizó en el sudeste asiático hace tan solo seis meses. Su llegada al club de la región del Ninh Binh se gestó muy rápido y de la forma más leridana posible. “Después de varias reuniones en Barcelona, el presidente se marchaba a Hanoi el día del Aplec del Caragol. Me compró un billete y para allí que me fui”, explicó.

En Vietnam, el técnico se encontró con un proyecto ambicioso y profesional, con unas condiciones imposibles de hallar en el fútbol semiprofesional catalán. “Me dieron la oportunidad de trabajar en un ambiente muy profesional y con unas condiciones difíciles de encontrar en Segunda o Tercera RFEF”, remarcó. Así, Albadalejo llegó a un club más que singular. Una entidad nacida en 2024, cuando el presidente trasladó a la región el antiguo Phu Dong FC, y acabó con el vacío que había dejado la desaparición del Nissai Ninh Binh en 2014. Su irrupción, sumada a los buenos resultados, ha calado hondo en la población local que, según el técnico, “llena el estadio y está muy ilusionada después de tantos años sin equipo”. Y su emoción no es para menos, pues el Ninh Binh es líder con un partido más que el Hanoi Police. Un hito sin precedentes para el flamante club vietnamita que de la mano de Albadalejo está plantando cara a todas las adversidades. Algo que el técnico aprendió en su etapa en Lleida. “Lo que me traigo del Lleida es el sentimiento de pertenencia, luchar por un escudo y por una afición que no falla nunca. Me enseñó que nunca te puedes rendir y lo he intentado trasladar aquí”, concluyó el entrenador.

Un proyecto ganador en un fútbol en auge

El éxito de Gerard Albadalejo en el Ninh Binh coincide con el auge del fútbol vietnamita, que tiene como objetivo ser una de las sedes del Mundial de 2034. “Hay mucha inversión en infraestructuras y los clubes están invirtiendo mucho dinero para potenciar la Liga y conseguir que el sureste asiático pueda ser la sede del Mundial”, explicó Albadalejo, que también destacó su rendimiento internacional. “El año pasado la absoluta fue campeona del sudeste asiático, este año la Sub 23 ha ganado el oro en los Juegos Asiáticos. Están evolucionando mucho”, concluyó.