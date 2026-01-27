El kayakista leridano Saúl Craviotto estrena un documental de un viaje a Groenlandia: "me ha permitido conectar con mis raíces"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El piragüista leridano Saúl Craviotto, con seis medallas olímpicas y una trayectoria de más de dos décadas, protagoniza "La ruta del primer kayak", un nuevo documental que se estrenará este miércoles 28 de enero. Esta producción audiovisual sigue al deportista español más laureado de unos Juegos Olímpicos en una expedición a Groenlandia, donde busca el equilibrio entre el alto rendimiento y la calidad de vida.

El proyecto explora la conexión del deportista con los orígenes del kayak y la cultura inuit, ofreciendo una mirada a la introspección y la superación personal a través del deporte. El documental se podrá ver en exclusiva en el canal de YouTube de Seiko España y en las redes sociales de Craviotto (@saul_craviotto) y de la marca (@seikospain).

Esta producción audiovisual, titulada "La ruta del primer kayak", no sólo documenta una hazaña deportiva, sino que también profundiza en la filosofía del kayak como forma de vida.

En las comunidades del Ártico, esta embarcación ancestral representa mucho más que un simple deporte; es una herramienta esencial para la supervivencia en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Craviotto se adentra en esta tradición milenaria, explorando como los primeros kayakistas, hace más de 4.000 años, utilizaban el kayak para la caza y la navegación en aguas heladas, estableciendo una profunda conexión con la naturaleza y su entorno.

El mismo Saúl Craviotto ha expresado la importancia de esta vivencia: Navegar por las aguas heladas del Ártico ha supuesto para mí mucho más que un desafío deportivo. Ha sido una experiencia de transformación personal que me ha permitido conectar con mis raíces". La expedición a Groenlandia se estructuró en varias etapas, permitiendo al piragüista explorar lugares como el frente glacial de Naajaat Sermiat, en el municipio de Avannaata, y el fiordo Ikerssuaq, en Sermersooq. Un punto clave del recorrido fue la visita a la isla de Qingaarsup, cerca de Narsaq, donde se encuentra un asentamiento inuit.

Esta aventura estuvo llena de nuevas experiencias para Craviotto. El medallista olímpico destacó que "esta aventura ha sido marcada por las primeras veces: nunca antes había remado entre icebergs, había practicado trekking glacial o había probado la carne de foca o ballena, que es parte esencial de la dieta ártica".