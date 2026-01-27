Récord de asistencia en la Diada Provincial de pádel con 435 personas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Diada Provincial de Pádel se celebró el viernes con una cena que batió récords de asistencia: 435 personas entre jugadores, directivos, presidentes de clubes, autoridades y representantes de la Federació Catalana de Pàdel (FCP). Durante el acto se entregaron los trofeos de la Lliga Bullpadel, se reconoció a deportistas y técnicos y se realizó un sorteo con premios como palas conmemorativas y un viaje al Premier Padel Major de Italia.