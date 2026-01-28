Saúl Craviotto: “Que nadie meta sus zarpas en Groenlandia”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piragüista leridano Saúl Craviotto, oro olímpico en Pekín 2008 y Río 2016, viajó a Groenlandia para conocer los orígenes del kayak, una experiencia transformada en un documental y en la que conoció la cultura inuit, su estilo de vida y una naturaleza que espera que “se respete y siga intacta”.

Craviotto hizo el viaje en julio, de la mano de Seiko, cuando las temperaturas son más cálidas y antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, posara sus ojos sobre la isla más grande del planeta con la intención de comprarla. “No entro en geopolítica, se me escapa. Pero, como ciudadano del mundo, quedan pocas zonas vírgenes como esa, por no decir ninguna. Espero que el ser humano no meta sus zarpas y lo estropee, que se respete y siga intacta”, deseó. “No estaba sobre la mesa en aquel momento (las pretensiones de Trump) y no sé cómo reaccionarían, pero supongo que ellos querrán seguir con su cultura, sus tradiciones y que todo siga como está”, declaró ayer Craviotto durante la presentación del documental ‘La ruta del primer kayak’. “Ellos tienen una forma de vida completamente diferente a la que nosotros tenemos. Usan mucho la palabra ‘immqua’, que significa lo que tenga que suceder que suceda y deja que fluya”, contó el medallista olímpico, aunque recalcó su rechazo a que pongan “centros comerciales” u hoteles.

Ganador de seis medallas olímpicas, cuatro mundiales y tres europeos, Craviotto dijo que “me pilló en una etapa en la que estaba muy expuesto, incluso con ansiedad y nervios. Estar cinco días sin teléfono móvil, esa paz, me hizo poner los pies en el suelo y conectar conmigo mismo otra vez. Todos vamos con estrés, muy agitados, y este viaje me ha ayudado a conectar. A veces tenemos que bajar un peldaño”, explicó.

Los orígenes del kayak se remontan a hace 4.000 años en Groenlandia. “Ellos usan el kayak para cazar animales, yo para cazar becas”, bromeó Craviotto, que afirmó que “la esencia es la misma”. Incluso a veces más escurridiza el conseguir las becas para “pagar la hipoteca”.