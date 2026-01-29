El Barça cumple y accede directo a los octavos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Con más sufrimiento del esperado, el Barça acabó ayer goleando al Copenhague (4-1) para sellar con cierta holgura su acceso directo a los octavos de final, ya que el conjunto azulgrana finaliza la fase Liga en quinta posición, cuando la arrancaba noveno y fuera del 'Top 8', después de cumplir con su papel de ganar por una diferencia amplia y verse beneficiado por los resultados de sus rivales.

Lo que apuntaba a ser un partido plácido para los de Flick arrancó con un inesperado revés. El equipo danés aprovechó una pérdida absurda de los azulgranas en el centro del campo para poner un pase a la espalda de la defensa y adelantarse (0-1) mediante Dadason. El golpe del gol en contra, que condenaba al Barça a la repesca y le daba opciones de clasificación al Copenhague, no generó una reacción, porque los de Flick estuvieron muy espesos y, aunque cercaron la meta rival, solo rozaron el gol con un tiro al larguero de Eric Garcia. Pero el paso por los vestuarios fue decisivo, ya que nada más arrancar Lewandowski empató (1-1) tras un pase de la muerte de Lamine Yamal, que anotó el 2-1 con fortuna a la hora de juego (2-1). Desde entonces, el Barça dominó a placer, amplió distancias de penalti mediante Raphinha y Rashford completó la goleada de falta directa (4-1), antes de que el VAR anulara el 4-2 de los daneses.