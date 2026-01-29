Jordi López: "No hemos hecho nada todavía"

El Atlètic Lleida afronta un nuevo duelo directo este domingo, visitando al Torrent, tres el debut victorioso de Jordi López en el banquillo el pasado domingo (2-0). Pese al refuerzo que supuso la victoria el nuevo inquilino del banquillo leridano dejó claro que “no hemos hecho nada todavía. Fue una victoria muy importante para poner las bases del trayecto que tenemos por delante, pero ahora debemos exigirnos incluso más”.

El entrenador subrayó que su principal objetivo es centrarse en el día a día y en sacar la mejor versión de cada futbolista. “Tenemos que entender qué queremos y cómo lo queremos. Si cada jugador rinde a su máximo nivel, estaremos más cerca de ganar”, explicó, dejando claro que toda la atención está puesta en el partido del domingo ante el Torrent, duelo que calificó como “importantísimo”, ya que es otro duelo directo de equipos en descenso, esta vez ante el colista.

Sobre el rival, Jordi López advirtió de la dificultad del encuentro y pidió no dejarse engañar por la clasificación. “Es un equipo duro, bien trabajado y con buenos jugadores. La liga es muy exigente y cualquier error se penaliza mucho”, señaló, destacando además el contexto del partido en un campo de dimensiones reducidas y césped artificial. “Cada detalle cuenta: faltas, saques de banda, segundas jugadas… Tendremos que estar muy atentos durante los 95 minutos”, avisó

Otro de los aspectos clave para el técnico será el control emocional. “La parte emocional es un factor de rendimiento clarísimo, a veces incluso más importante que lo táctico o lo técnico. Tenemos que dominar las emociones y mantener la estabilidad durante todo el partido”, afirmó.

En cuanto al estado de la plantilla, López celebró la vuelta de Nil Sauret, aunque pidió prudencia, y también explicó que Agüero progresa, pero que su lesión requiere ir “paso a paso”. “Cuando estamos todos disponibles, somos un equipo muy competitivo”, concluyó.