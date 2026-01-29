Jornada festiva del Lleida HC

Foto de familia de los equipos del Lleida HC, que esta temporada cuenta con 201 jugadores, divididos en 9 equipos federados y 3 escolares. - AMADO FORROLLA

El Lleida HC organizó ayer una jornada festiva en el Onze de Setembre, que empezó con la plácida victoria del Barça ante el Huesca en un amistoso (46-32), como preludio de la gran fiesta del club, con la presentación de todos sus equipos. Esta temporada, la entidad cuenta con 201 jugadores, entre la categoría masculina y la femenina, que conforman nueve equipos federados y otros tres escolares. Antes de la gran foto de grupo, la entidad también rindió homenaje a su exjugadora Montse Escala, a quien le retiró la camiseta para colgarla en el pabellón, después de toda una vida vinculada al club.

Natural de Gavà, Escala jugó durante 15 temporadas en la entidad leridana –primero como Associació y posteriormente en el Lleida HC–, con un parón entre 2013 y 2018 para ser madre. Se retiró en 2024, pero se mantuvo vinculada al primer equipo femenino como parte del staff.

Durante el partido del Barça, que tenía la entrada gratuita, también se sortearon distintas camisetas (del Barça, el Huesca y la selección española) y los jugadores firmaron autógrafos tras el duelo.