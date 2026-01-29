Las nevadas complican la Copa de Europa de Baqueira

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los más de 250 centímetros de nieve acumulados en el último mes han obligado a los equipos técnicos de la estación de Baqueira Beret a doblar esfuerzos en la preparación de una pista que los días 3 y 4 de febrero debe acoger dos eslaloms de la Copa de Europa de esquí alpino. No obstante, el intenso trabajo realizado por el equipo del Stadium Fernández Ochoa permitirá la celebración de la prueba, una de las últimas citas antes de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina.

Especialmente abundantes han sido las nevadas registradas durante las últimas dos semanas, con acumulaciones superiores a 180 cm, lo que ha supuesto un reto añadido en la preparación de la pista de competición, que debe presentar unas condiciones muy concretas de dureza y homogeneidad, muy diferentes a las de una pista de esquí recreativo. Quique Quintero, responsable del Stadium, indicó que “la gran cantidad de nieve caída de forma continuada obliga al equipo técnico a adaptar diariamente los trabajos de preparación, ya que cada nueva nevada genera capas blandas que dificultan la consolidación del firme”.