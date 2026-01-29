Los Hispanos se despiden con un severo correctivo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La selección española masculina de balonmano puso fin ayer a su participación en el Europeo que se está disputando en Dinamarca, Suecia y Noruega con una derrota clara por 27-35 ante Portugal, por lo que no podrá optar al quinto puesto. Los ‘Hispanos’ se despidieron con un discreto encuentro, seguramente el peor que ha jugado en este Europeo, y nunca fueron capaces de enderezar un mal inicio, repleto de pérdidas (17) y sin acierto ofensivo, lo que aprovechó su rival, más intenso, para coger una cómoda ventaja que no se vio inquietada por una doble campeona continental poco fluida y sin la energía que había mostrado el lunes para derrotar a Francia. El equipo de Jordi Ribera pasó en apenas 48 horas de su mejor partido al más sombrío. Gurri, Aleix Gómez, ambos con seis goles, y Barrufet, con 4, fueron los más destacados.