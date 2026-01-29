Nil Sauret regresa tras dos meses de parón

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El centrocampista del Atlètic Lleida Nil Sauret volvió ayer a los entrenamientos después del parón “por dificultades personales” que anunció el pasado 1 de diciembre. El de Balaguer, que se ha perdido los últimos ocho partidos del conjunto de Cappont, hizo su última aparición en la derrota de los leridanos ante el Valencia Mestalla por 1-0 el pasado 22 de noviembre. De este modo, el técnico de Cardedeu Jordi López reincorpora a un futbolista que fue clave en las últimas dos temporadas para Gabri GarcIa y que, este curso, había anotado dos goles en los 16 encuentros que disputó hasta su pausa.

En cuanto a su retorno, el club de Cappont aseguró en sus redes sociales que “estamos muy contentos de volverte a ver sobre el césped y tenemos muchas ganas de volverte a disfrutar”.

Por otro lado, el Atlètic Lleida presentó ayer a sus últimas dos incorporaciones: el delantero barcelonés Quim Utgés, que llegó cedido del CE Sabadell hasta final de temporada, y el extremo mallorquín Jaume Pascual, procedente del Andratx de Segunda RFEF.

Utgés, que debutó con gol en la victoria del Atlètic Lleida ante el Porreres, aseguró que “el técnico confió en mí y jugué como sé, por eso encontré la recompensa del gol. Aun así, quedan muchos partidos y debemos seguir adelante, dejándonoslo todo estos tres meses”. Por su parte, Pascual, que ya ha participado en dos partidos con el club leridano, apuntó que “en verano ya hubo un acercamiento del club, pero ahora fue más real. Para mí es un gran reto venir aquí para sacar adelante la situación”.

Por otro lado, el Atlètic Lleida fue multado ayer con unos 602 euros por la RFEF tras no tener disponible una ambulancia cuando el árbitro del duelo ante el Porreres, Ignacio Bordons, sufrió una lesión. El club alegó, según el acta del partido, que “momentos antes esta ambulancia tuvo que atender una urgencia en las inmediaciones del estadio”.