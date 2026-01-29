Rubén López: "Ahora respiramos, pero aún no hemos llegado a tierra firme"

El AEM recibe este domingo en el Recasens al líder de la categoría, el Alavés, con la confianza reforzada tras su última victoria en Villarreal, que le permitió salir del descenso. No obstante, el entrenador de las leridanas apeló a la calma. “El fútbol es muy extremista. Cuando ganas parece que vayas a ganar la liga y cuando pierdes que te vas a ir abajo”, señaló, insistiendo en que "es como si te estás ahogando y te encuentras una tabla. Ahora respiramos, pero todavía no hemos llegado a tierra firme”.

Por ello, pidió al equipo que "siga remando con la misma intensidad", recordando que “las notas son en mayo”, aunque no escondió que "sabemos que estamos en una buena situación, pero en el fútbol todo cambia muy rápido". En esa línea, destacó que "preparamos el partido contra el Alavés igual que cualquier otro". "Si estamos bien, podemos ganar a cualquiera”, remarcó.

Aun así, no escondió la dificultad del rival, al que definió como "el claro candidato al ascenso, ya que ha adaptado bien su juego a la categoría y es el mejor visitante". Sin embargo, dejó claro que “sabemos sus virtudes y también dónde pueden sufrir. Durante la semana trabajamos para que el domingo se vea en el campo, y si eso se cumple, tendremos opciones de ganar”.

El técnico también valoró muy positivamente la reciente victoria ante el Villarreal, que refuerza la buena dinámica de cinco partidos sin perder desde su regreso. “Ganar allí, mantener la portería a cero y hacerlo a buen nivel refuerza muchísimo la plantilla y la idea que estamos construyendo”, explicó.

Además, reconoció que “quizá mucha gente no habría imaginado sumar tantos puntos", desde que volvió al banquillo, con cinco partidos con rivales de la zona alta, pero dijo que "estaba convencido de que desde el trabajo tendríamos opciones en todos los partidos, y así se ha demostrado”.

Por último, en el apartado físico, el entrenador confirmó que María Lara será baja esta jornada por la lesión en el hombro que se hizo ante el Villarreal, mientras que el resto de la plantilla está disponible, con Inés Faddi ya recuperada de sus molestias en el tobillo.