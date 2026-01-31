Alcaraz y Djokovic, finalistas tras dos semifinales épicas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz se metió ayer por primera vez en la final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras vencer de forma épica al alemán Alexander Zverev en cinco sets (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) y casi cinco horas y media de batalla. El murciano tuvo que sobrevivir en un partido marcado por los calambres sufridos en el ecuador del tercer parcial, pero se aferró a su talento para remontar en el quinto parcial para seguir soñando con completar la colección de 'grandes'.

Su rival en la final será Novak Djokovic, que superó de forma brillante a Jannik Sinner, el gran favorito, en otra semifinal épica, que se resolvió en cinco sets en favor del serbio (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4).

Después de mas de cuatro horas de batalla, el veterano jugador de Belgrado, que en mayo cumplirá 39 años, se ganó el derecho a optar a su vigesimoquinto ‘grande’, una cifra récord en el mundo del tenis, ante el murciano, que busca ser el más joven en completar el ‘Grand Slam’.