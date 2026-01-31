El Barça, a seguir líder ante el Elche de Aleix Febas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona afronta hoy (21.00) una exigente visita al Martínez Valero para medirse al Elche CF, liderado en la sala de máquinas por el leridano Aleix Febas, con el objetivo de afianzar el liderato antes de que juegue el Real Madrid. En la previa del encuentro, el técnico azulgrana, Hansi Flick, subrayó la necesidad de mejorar los inicios de partido porque “sabemos que podemos remontar, pero hay que empezar fuertes desde el primer segundo. No podemos esperar a los minutos finales, porque ya empiezan los momentos importantes de la temporada”.

El entrenador alemán reconoció que el equipo aún tiene margen de mejora, especialmente en el plano defensivo, aunque puso en valor la evolución mostrada en la Liga de Campeones, donde el Barça cerró la Fase Liga en quinta posición tras un inicio irregular. “Después del Chelsea nadie pensaba que acabaríamos en el ‘Top 8’, pero debemos seguir mejorando”, señaló, insistiendo en que el objetivo del club es luchar por todos los títulos.

En clave de plantilla, Flick confió en recuperar próximamente a jugadores como Pedri o Gavi y volvió a destacar el peso de La Masia, al tiempo que el club anunció la renovación de Fermín López. El centrocampista andaluz ha ampliado y mejorado su contrato hasta el 30 de junio de 2031, consolidándose como una pieza importante del proyecto. Formado en la cantera desde 2016, Fermín se ha ganado la confianza del técnico, sumando esta temporada 10 goles y 11 asistencias en 26 partidos, el único jugador con dobles dígitos goleadores junto a Lamine Yamal.

Sobre el rival, Flick elogió la propuesta del Elche y de su técnico, Eder Sarabia, destacando su valentía y capacidad para competir. Los franjiverdes encadenan cuatro jornadas sin ganar, pero Flick admitió que “juegan muy bien y son muy valientes. Tienen un juego atractivo y crean oportunidades, me encantar verlos jugar”.

El Real Madrid se volverá a medir al Benfica, esta vez en el play off

■ El Real Madrid y el Benfica de Mourinho volverán a verse las caras en el la ronda de play off de la Champions, con la vuelta en el Bernabéu, después de que el conjunto luso dejara a los de Álvaro Arbeloa fuera del 'Top 8' con un épico triunfo (4-2) en la última jornada de liguilla. Así lo determinó el sorteo, que dejó por el mismo lado del cuadro que el Madrid las siguientes eliminatorias: Galatasaray-Juventus, Dortmund-Atalanta y Mónaco-PSG. De este último cruce o del Qarabag-Newcastle, en el otro lado, saldrá el rival del Barça en octavos. Por su parte, el Atlético de Madrid, también con la vuelta en casa, se enfrentará al Brujas, mientras que los otros dos cruces serán el Bodo/Glimt-Inter y el Olympiacos-Bayer Leverkusen. Los partidos de ida serán el 17-18 de febrero y la vuelta el 24-25.