El Espanyol continúa en caída y encaja la cuarta derrota en cinco partidos

El Deportivo Alavés venció ayer al Espanyol (1-2) para enlazar dos victorias seguidas y alejarse de este modo de la zona baja de LaLiga EA Sports en la apertura de la jornada 22, mientras que los blanquiazules agravan su crisis desde que empezó el 2026, en el que han sumado únicamente un punto de los últimos 15.

Los del ‘Chacho’ Coudet ganaron en el RCDE Stadium con los goles de Blanco y Boyé, uno en cada parte, y sumaron 25 puntos para situarse provisionalmente en mitad de tabla. Mientras, los de Manolo González, que se dejaron remontar tras adelantarse a los 15 minutos con un gol de Roberto Fernández, se quedan quintos después de encajar la cuarta derrota en cinco partidos.