El Mollerusa, ante el mayor reto de su historia

El Hoquei Mollerussa afronta esta tarde (18.15) en Ripoll el mayor reto de su historia, la Copa Generalitat de Nacional Catalana. El equipo de Marc Soler, tercer clasificado de la categoría, se medirá en la segunda semifinal al segundo, el Noia, con el que está empatado a puntos, por lo que el resultado se antoja del todo incierto. “A un partido y en una pista neutral puede pasar de todo, aquí no hay favoritos”, señaló el técnico de los del Pla d'Urgell, que tiene claro las claves que pueden decantar el duelo. “Sobre todo pasa por la intensidad que pongamos en defensa, y luego intentar hacer buenas transiciones en ataque y tener efectividad”, destacó Soler. Será la primera vez que el Mollerussa, que esta temporada ha regresado a la Nacional Catalana, dispute la Copa Generalitat, cuya final se jugará mañana (13.00).