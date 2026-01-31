El Vila-sana, con la opción de atar la ‘Final Four’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana tiene hoy (19.00/Lleida TV) la oportunidad de sellar su acceso a su tercera Final Four de la Champions League, tras perderse la del año pasado, en el tercer duelo de este mes contra el Cerdanyola, que abre la segunda vuelta de la fase de grupos europea. El equipo del Pla d'Urgell salió vencedor de los dos precedentes, con una contundente victoria por 1-8 en el partido europeo del día 10 y una victoria mucho más ajustada este mismo miércoles en Liga, cuando Victòria Porta decidió el encuentro (2-3) con una falta directa a tres minutos del final.

La capitana del conjunto leridano, Maria Porta, advirtió de que “aunque conocemos al rival, sabemos que nos pondrán las cosas difíciles”, ya que el equipo del Vallès es tercero en el grupo con tres puntos, tres menos de los que tiene el Vila-sana, segundo con seis. Así, si las de Lluís Rodero consiguen la victoria estarán matemáticamente clasificadas si el Trissino no da la sorpresa y vence al Telecable, líder con 9 puntos y que también aseguraría su clasificación con un triunfo.

No obstante, si las del Pla d’Urgell consiguen la victoria, su acceso a la Final Four sería virtual por su buena diferencia de goles, aunque una derrota les igualaría a puntos con el Cerdanyola, con dos jornadas por disputar. Por ello, Porta señaló que “si su portera tiene el día, cuesta mucho marcarles gol. Si no salimos concentradas y se nos adelantan en el marcador, se puede complicar el partido. Así que tenemos que salir al 100%”.

En el grupo B de la Champions League, el Fraga, tercero, afronta un importante duelo ante el Manlleu (19.00), ya que busca un triunfo que le coloque entre los dos primeros tras empatar sus tres primeros partidos.

Por otra parte, ayer se celebró la XI Gala del Patinaje en la sede del Comité Olímpico Español en Madrid, con doble protagonismo leridano. Aina Florenza, jugadora del Vila-sana, recibió el galardón a Mejor Deportista Femenina de la RFEP en 2025 –año en el que militó en el Palau hasta el mes de junio–, mientras que el Lleida Llista recibió la Placa de Oro de la Federación por sus 75 años de trayectoria deportiva.