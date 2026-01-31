Pese a las cinco victorias que tiene el Hiopos de margen sobre el descenso, Encuentra apela a la prudencia: “No estamos salvados”

La victoria ante el Burgos ha supuesto un nuevo impulso para el Hiopos Lleida. El triunfo, el tercero consecutivo y el octavo de la temporada, permite al equipo abrir una brecha de cinco victorias respecto a los puestos de descenso, pero Gerard Encuentra rebaja cualquier atisbo de euforia antes de visitar mañana la exigente pista del Valencia Basket, un duelo que afrontará con las bajas de Golomán, por lesión, y Ejim, por temas personales.

Pese a la situación clasificatoria, el mensaje interno es claro: la permanencia aún no está asegurada. “Para nada pensamos que estamos salvados. Ni cuando ganamos cuatro de cinco partidos estamos para jugar cosas importantes, ni cuando perdemos seis seguidos estamos para el arrastre”, aseveró el técnico, que reconoció que la victoria ante el Burgos “nos ha dado confianza y mucha moral para afrontar los siguientes retos”, y añadió: “Todos queremos vencer como el día del Baskonia, pero le doy mucha más importancia a la del otro día porque supimos sufrir todos juntos, también con la afición, que estuvo espectacular”.

Aunque faltan aún muchos exámenes parciales antes de la nota final de junio, la primera vuelta del curso ronda el notable a juicio de Encuentra. “Hemos hecho una primera vuelta buenísima, porque llevar a estas alturas ocho victorias en una Liga tan igualada tiene mucho mérito”, señala. Los números avalan ese discurso, y es que el Hiopos ha igualado la mejor primera vuelta de la historia del desaparecido Caprabo Lleida (2001-2002), un dato que el propio técnico desconocía hasta hace pocos días. “Desconocía el dato hasta que vi la noticia y creo que muchas veces somos muy exigentes con nosotros mismos, siempre queremos más, pero a nivel de datos hemos hecho una primera vuelta buenísima”, reflexiona. Para Encuentra, igualar aquel registro histórico “habla de que estamos haciendo un buen trabajo y lo tenemos que poner en valor”. Sin perder el sentido crítico, insiste en la necesidad de mantener el equilibrio: “Está claro que siempre queremos más y somos exigentes, pero tenemos que tener los pies en el suelo y creo que está bien el nivel de exigencia siempre que no se nos vaya de las manos”, reflexionó.

Con ese discurso afrontará el Hiopos el partido en el Roig Arena, donde le espera uno de los grandes de Europa. Encuentra asume la dificultad del reto, pero no renuncia a nada. “Tenemos un reto complicado ante uno de los mejores equipos de Europa y ojalá podamos llegar a los minutos finales compitiendo, ese es nuestro objetivo número uno”. El técnico recuerda que la Liga Endesa no entiende de pronósticos: “Siendo realistas, está claro que el Valencia juega para cosas muy diferentes a las que jugamos nosotros, pero hay que competir. El Granada solo ha ganado un partido y fue ante el Valencia, en esta Liga nunca se sabe”, puntualizó, para añadir: “No tiramos ningún partido a la basura y no vamos a dosificar a nadie, vamos a intentar ganar. Cada partido es una historia y… ¿por qué no podemos ganar?”, sentenció.

El Robles, obligado a ganar para tener opciones de permanencia

El Robles Lleida afronta hoy (19.00) en la pista del colista, el TGN Bàsquet de Tarragona, una jornada clave para mantener intactas sus opciones de permanencia en la Liga Femenina 2. El equipo de Rubén Petrus llega a la cita con un triunfo de ventaja sobre el cuadro tarraconense y a dos de las posiciones de salvación. “Somos conscientes que es un partido muy importante, pero no creo que sea a vida o muerte porque aún nos quedarán diez balas”, señaló el técnico de las leridanas, que espera que su equipo recupere “la mentalidad que no tuvimos el anterior partido, donde estuvimos terribles mentalmente”.

El Amara Lleida busca en Valencia su primera victoria en la segunda fase

Al igual que el equipo de ACB del club, el Amara Lleida se las verá este fin de semana con el Valencia Basket. Después de abrir la segunda fase de la recién creada Liga U con una derrota clara en el Barris Nord ante el Bàsquet Girona, el conjunto que dirige Borja Comenge, que descansó en la anterior jornada, visita este mediodía (12.00) al conjunto valenciano con el objetivo de estrenar su casillero de triunfos. Visita a un rival que, tras quedar fuera del Grupo A, ocupa actualmente el liderato del grupo B empatado con el Girona, los dos únicos equipos que se mantienen invictos.