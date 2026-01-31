Todo listo en Boí y Beret para la Copa del Mundo y la Marxa

Todo está listo en la Vall de Boí y Aran para acoger hoy y mañana dos de las pruebas 'top' del esquí de montaña y fondo. La estación de la Alta Ribagorça es escenario por tercer año consecutivo de la Copa del Mundo de esprint y relevos mixtos, las dos disciplinas que serán olímpicas por primera vez en los Juegos que la semana que viene arrancan en Milano-Cortina, mientras que la estación aranesa albergará la tradicional Marxa Beret, que llega a su cuadragésima sexta edición.

Ambas competiciones estarán marcadas por la adversa climatología, que ha obligado a las organizaciones a tomar medidas para mitigar al máximo la incidencia. No obstante, en Boí Taüll se ha decidido retrasar dos horas el inicio de la prueba esprint de hoy, de las 7.40 a las 9.40, debido a las fuertes rachas de viento que se esperan a primera hora de la mañana. También se han tomado medidas para resguardar en lo posible el recorrido, que ya está marcado.

En Beret, en cambio, se ha planificado el circuito por el Pla de Beret, en total, 21 kilómetros. Como estaba previsto, la Marxa Beret tampoco llegará, por tercer año consecutivo, hasta Montgarri, debido a las últimas nevadas que han elevado el riesgo de aludes al nivel 4 sobre 5.

En el apartado meramente deportivo, la Copa del Mundo de Boí contará con la participación de más de 180 deportistas de 28 países entre los dos días de competición, entre los que estará un leridano, Marc Ràdua, un fijo en el combinado español.

En cuanto a la Marxa Beret, se espera una participación cercana a los 900 esquiadores, unos 140 en el Campeonato de España esprint de hoy y más de 700 en la prueba reina de mañana, que también será puntuable tanto para el calendario internacional FIS como para el estatal. Los dos trazados largos, de 21 y 42 kilómetros, serán valederos para el Campeonato de España de larga distancia, mientras que el de 10 puntuará para la Copa de España. El tercer circuito, de 5 km, conocido como la Mini Marxa, seguirá siendo popular. No hay que olvidar que este es el segundo año en el que la prueba aranesa está incluida en el prestigioso circuito Ski Classics Challengers.