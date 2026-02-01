TESTIGOS|TESTIMONIOS
Anna Fillat, de 55 años: "No me veo sin hacer deporte, para mí es vida"
Continúa en activo al Handbol Alcarràs
Anna Fillat tiene 56 años y continúa en activo al Handbol Alcarràs. Su trayectoria es tan extensa como diversa: atletismo, fútbol, baloncesto, fútbol sala, badminton, balonmano y pádel. “he practicado deporte desde que estaba en la escuela”, explica, y esta filosofía la ha trasladado a sus hijos.
Aunque siempre desde el disfrutar, también conoció la exigencia del alto nivel cuando jugó en División de Honor con la Associació Lleidatana, donde sí que cobraba alguna cosa.
Hoy el deporte ocupa otro espacio. “Es parte de mi día a día, no me veo sin hacer deporte, para mí es vida. No se trata de ganar, sino que de ir, disfrutar y sentirte viva”, resume.