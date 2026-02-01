El Atlètic Lleida gana en Torrent y se acerca a la salvación (0-1)

Publicado por COLAU OBRADOR Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida consiguió una importante victoria por la mínima (0-1) en el campo del Torrent CF, un resultado que los acerca significativamente al objetivo de la permanencia en la categoría. El gol decisivo fue obra de Bilal, quien perforó la portería rival con un potente chute desde fuera del área durante la primera mitad del partido. Este triunfo, obtenido el pasado 12 de mayo de 2025, refuerza la trayectoria del equipo leridano en la recta final de la temporada.

El partido, disputado con una intensidad notable desde los primeros minutos, vio cómo ambos conjuntos buscaban imponer su juego sin generar, inicialmente, ocasiones de gol manifiestas. No obstante, en el minuto 21, Pascual estuvo a punto de adelantar su equipo con una llegada en carrera que finalizó con un chute directo al portero. El juego se vio interrumpido momentáneamente en el minuto 35 por la entrada de las asistencias médicas, un hecho que no disminuyó el ritmo del partido. Poco antes del descanso, en el minuto 44, el portero Pau Torres realizó una intervención providencial desviando un potente chute hacia la escuadra a servicio de esquina, manteniendo la igualdad en el marcador.

Justo antes del silbato que marcaba el final de la primera parte, en el minuto 45, el Atlètic Lleida consiguió su objetivo. Bilal fue el encargado de romper el empate con un preciso chute desde fuera del área, que significó el único gol del partido y dio ventaja a los visitantes. Después del descanso, la segunda mitad empezó con un susto, ya que en el minuto 55 el juego se detuvo brevemente a causa de una caída del portero Pau Torres, que requirió atención médica, aunque pudo continuar sin problemas.

La segunda parte estuvo marcada por la reacción del Torrent, que buscó con insistencia el empate. En el minuto 60, los locales disfrutaron de una doble ocasión clara de gol, con un pase desde la banda que fue rematada primero por Asier y después por Borja, pero la defensa del Atlètic Lleida consiguió desbaratar ambas acciones. Cinco minutos más tarde, al 65, Moró Sidibé protagonizó una jugada individual de peligro, regateando y avanzando hasta el área, pero su potente chute acabó en el lateral de la red, sin encontrar portería. En los minutos finales, el equipo leridano demostró una gran solidez defensiva, manteniendo la portería a cero y asegurando los tres puntos hasta el pitido final.