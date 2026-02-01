Caen con honor: el Mollerussa se queda a las puertas de la final en su debut en la Copa Generalitat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Hoquei Mollerussa luchó hasta el final, pero se quedó a las puertas de la final en su primera participación en la Copa Generalitat. El equipo de Marc Soler sacó carácter para competir en un duelo ante el Noia en el que perdía por 1-4 hasta los últimos minutos, pero se quedó a un solo gol del empate (3-4) y el conjunto del Alt Penedès acabó llevándose el pase a la final, en la que hoy (13.00) se jugará el título ante el anfitrión Ripoll.

El equipo del Pla d’Urgell, tercer clasificado en Nacional Catalana tras regresar a la categoría esta temporada, se medía al segundo clasificado y fue a remolque desde los primeros segundos, cuando se adelantó el Noia (0-1). Julen Rodríguez empató pronto, pero se alcanzó el descanso con 1-3, después de que Miquel Serret fallara un penalti. Tras minutos sin movimientos, Luca Xaus puso el 1-4 a falta de 12 minutos. Cuando todo parecía perdido, Ot Gregori anotó el 2-4 a 3.00 del final y Miquel Serret el 3-4 en el último minuto, sin tiempo para más.

El Pons Lleida recibe hoy (12.00) al Caldes, colista de la competición, en un partido situado en medio de la eliminatoria de la Europe Cup ante el Santjoanense. El equipo listado llega con la moral elevada después de llevarse la victoria en Portugal (2-4) y, antes del partido de vuelta del día 7, quiere llevarse tres puntos ante su afición para confirmar su buen momento en el Onze de Setembre y poder meterse de lleno en la lucha por las primeras ocho posiciones, después de superar al Reus (4-1) y al Noia (5-3) en los dos primeros partidos del año en casa.

Aunque el rival solo ha sumado cinco puntos en Liga –uno de ellos en un empate a tres ante el Pons Lleida en la primera vuelta–, el entrenador listado, Edu Amat, subrayó que “el de hoy será un partido duro y el rival nos plantará cara. Es importante no dejar escapar más puntos en casa, porque ya nos hemos dejado muchos en la primera vuelta”. “En el entorno puede parecer que es un trámite antes de volver a la competición europea, pero nosotros tenemos claro que no es así”, destacó el técnico, que alabó al Caldes pese a su mala situación en la tabla.

“Por mucho que esté abajo, ha sido capaz de ser mejor que su rival en muchos partidos, pero su punto débil está siendo la contundencia en las dos áreas. Pueden poner en problemas a todo el mundo y tenemos que ser conscientes de ello”, avisó Amat. De hecho, aunque su única victoria en Liga llegó en octubre ante el Cerdanyola, el conjunto vallesano sigue vivo, al igual que el Llista, en la Europe Cup y salió vencedor del partido de ida de cuartos de final ante el Juventude Pacense Des Compagno (6-5).

Sobre su equipo, Amat destacó que “hemos encontrado una línea en la que nos sentimos cómodos y estamos creciendo a partir de ahí”. Aun así, reconoció que “tenemos que ir construyendo una fase ofensiva menos pragmática, pero tenemos que sentirnos cómodos en la pista, esto es lo importante”.