Oriol Cardona brilla en Boí Taüll y logra la plata en el sprint de la Copa del Mundo

El gerundense Oriol Cardona conquistó la medalla de plata en la prueba sprint de la Copa del Mundo de esquí de montaña disputada ayer en Boí Taüll, última cita del calendario antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo. El esquiador de Banyoles, doble campeón del mundo y una de las grandes referencias internacionales de la disciplina, volvió a demostrar que llega al tramo decisivo de la temporada en plena forma. La victoria fue para el francés Thibaut Anselmet, que resolvió a su favor un final vibrante decidido en la bajada final del exigente circuito de la estación leridana.

La competición, en la que participan 160 deportistas de 28 países, arrancó con casi dos horas de retraso debido a las fuertes rachas de viento matinales, pero el trabajo de la organización y de los voluntarios permitió presentar un trazado en condiciones óptimas, muy distinto al de las primeras horas del día. Cardona dominó buena parte de la final masculina, con una salida explosiva y una gestión inteligente de la zona inicial y del tramo de diamantes, donde llegó a disponer de 2,6 segundos de ventaja en la transición.

Sin embargo, dos pequeños errores en los cambios de esquís permitieron a Anselmet recortar distancias en la zona de escaleras y llegar a su altura antes del descenso definitivo. Pese a cerrar la trazada, el francés arriesgó con un interior milimétrico, ganó velocidad y cruzó primero la meta con un tiempo de 2:35.9, cuatro segundos por delante del catalán.

“Me he encontrado bien y estoy contento con mi estado de forma; pero en la bajada me han robado la cartera”, reconoció Cardona tras la prueba, ya centrado en los diez días de entrenamiento que le esperan antes de viajar a Bormio el día 16, donde el año pasado ya ganó un sprint en un test previo a los Juegos. Hoy, en Boí Taüll, competirá en la prueba de relevos formando pareja con Ana Alonso.

La jornada reunió a una amplia representación internacional y confirmó el alto nivel competitivo del esquí de montaña a pocos días de su debut olímpico. En la final femenina, la francesa Emily Harrop se impuso con autoridad (3:01.8), por delante de la italiana Alba De Silvestro Murada y de la también francesa Axelle Ravinel, en una carrera en la que la esquiadora de Santpedor, Maria Costa, no logró acceder a la final.

En categoría masculina, además del triunfo de Anselmet y la segunda plaza de Cardona, el podio lo completó el ruso Nikita Filippov, que compite sin bandera, mientras que el catalán Ot Ferrer cerró el grupo de seis finalistas, sumando una experiencia valiosa en un circuito que exige precisión absoluta en cada transición.

La Copa del Mundo congregó a esquiadores de las principales potencias europeas —Francia, Italia, España y atletas neutrales— y se cerrará hoy con los relevos mixtos, último gran ensayo competitivo antes del gran objetivo olímpico, en un escenario que volvió a confirmar a Boí Taüll como una referencia internacional de la disciplina.