Cuadrado y Añarbe ganan el Trofeo Sprint

En la imagen, la prueba femenina en la que dominó la navarra Irati Cuadrado. - FOTOTUR

Irati Cuadrado y Peio Añarbe se proclamaron ayer campeones del Trofeo Sprint Iberdrola, disputado en el Pla de Beret, tras imponerse en una exigente prueba de esquí de fondo sobre un circuito de 1,4 kilómetros. La competición, integrada en el circuito de la Copa de España, se desarrolló con excelentes condiciones de nieve y una notable participación de más de 140 deportistas de todas las categorías.

Las intensas nevadas caídas en las horas previas –e incluso durante la prueba– obligaron a la organización y al personal de la estación aranesa a redoblar esfuerzos para garantizar el correcto desarrollo del evento. El Trofeo Sprint Iberdrola, disputado en estilo libre para las categorías absoluta y U16, sirvió, además, como antesala de la 46ª edición de la Marxa Beret, que se celebra hoy.

En la final femenina Irati Cuadrado volvió a demostrar su autoridad y experiencia –tras haber ganado ya la pasada temporada– para imponerse con claridad y revalidar el título. El podio lo completaron la catalana Joana Puig, segunda, y la aragonesa Ángela Cajal, tercera.

La final masculina fue especialmente disputada. La victoria se decidió en los últimos metros, con un emocionante sprint final en el que Peio Añarbe superó a Borrell por un margen mínimo. De este modo, Añarbe se convirtió en el primer campeón de Sprint de la temporada, seguido por Aniol Borrell en segunda posición y Adrián Lanau en el tercer escalón del podio.