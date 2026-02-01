El AEM recibe al líder con el play off a tiro

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El AEM recibirá hoy (12.00/Lleida En Joc) al líder de Primera RFEF, el Deportivo Alavés, con el play off en el horizonte tras la derrota del Alba Fundación frente al Atlético de Madrid B (0-2). A pesar de ser décimas y estar tan solo dos puntos por encima del descenso, las leridanas pueden superar al conjunto manchego que, a raíz de la extrema igualdad de la categoría y los numerosos filiales, marca la promoción de ascenso con 19 puntos en la novena posición.

Aun así, el reto será mayúsculo. Las del Segrià se medirán a un Alavés que es líder en solitario y aún no ha perdido a domicilio, pero viene de caer ante el Real Madrid B (0-1) en su primera derrota en ocho partidos ligueros.

Por su parte, el AEM llega en el mejor momento de la temporada. Las del Secà de Sant Pere, que desde la llegada de Rubén López al banquillo son el mejor equipo de la competición con 11 puntos en cinco partidos, vienen de ganar fuera de casa al Villarreal (0-1). En esta línea, su entrenador, Rubén López, mostró en la previa del duelo la confianza que tiene en el equipo. “Conocemos sus virtudes y también dónde pueden sufrir. Durante la semana trabajamos para que el domingo se vea en el campo y, si eso se cumple, tendremos opciones de ganar”, aseguró. No obstante, el técnico destacó que aún hay trabajo por hacer. “Cuando ganas parece que vayas a ganar la liga y cuando pierdes que te vas a ir abajo. Es como si te estás ahogando y te encuentras una tabla. Ahora respiramos, pero todavía no hemos llegado a tierra firme”, concluyó.

Para el choque en el Recasens, Rubén López no podrá contar con la goleadora del partido ante el Villarreal, María Lara, que aún sigue recuperándose de su lesión en el hombro. Tampoco con Paula Rojas y Laura Fernández, bajas de larga duración. En cambio, recuperará a Inés Faddi y podrá alinear a Adama Congo, la última incorporación que llega procedente del Dux Logroño de Liga F.