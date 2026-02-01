El Alpicat deja escapar el empate ante la Pirinaica encajando un gol al final

Un jugador del Alpicat intenta quedarse el balón ante un rival. - IRIS SOLÀ

El Alpicat dejó escapar ayer tres puntos importantes frente a la Pirinaica (0-1), que se impuso con un solitario gol de Max Morell en los instantes finales del partido e igualó a los leridanos, que tienen un partido menos, en la clasificación con 25 puntos.

En la primera parte, a falta de buenas ocasiones, el viento fue el gran protagonista. La igualdad fue máxima y se llegó al descanso con empate a cero.

En la segunda, los leridanos desaprovecharon un remate de Vallés y en el 81, Max Morell les castigó con un gol que les arrebató el empate (0-1).