El CEC Lleida presenta los equipos para la temporada

El equipo Élite-Sub23 del CEC Lleida fue ayer presentado oficialmente en un acto celebrado en el Centre Cívic de Balàfia. Durante el mismo se dieron a conocer la plantilla de corredores y el cuerpo técnico para la temporada 2026, la nueva equipación y el calendario de competiciones, que incluye la participación del equipo en la Copa de España. Asimismo, se expusieron las líneas generales del proyecto deportivo, orientado a ofrecer continuidad y oportunidades a jóvenes ciclistas del territorio, después de proclamarse mejor equipo de las Grandes Clásicas de Catalunya en su categoría.

Sergi Mateu, mánager del equipo, destacó que “nunca nos habíamos imaginado llegar a ser un equipo con plaza en la Copa de España. Es una gran oportunidad, porque llegan patrocinadores y crece la repercusión. La intención es consolidarnos”. Por su parte, el director de rendimiento del club, Aleix Sierra destacó que “nuestro objetivo es mantener el nivel en las pruebas catalanas y dejarnos ver en la Copa de España”.