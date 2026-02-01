El Vila-sana, a la Final Four

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana certificó matemáticamente su clasificación para la Final Four de la Champions con una trabajada victoria por 3-2 ante el Cerdanyola en un partido tan intenso como extraño, marcado por el dominio local, las numerosas ocasiones desperdiciadas y un final más sufrido de lo esperado.

El conjunto del Pla d’Urgell fue superior durante la mayor parte del encuentro y generó muchísimas ocasiones, especialmente cuando el marcador reflejaba el 3-1. Sin embargo, la falta de acierto impidió que el partido quedara sentenciado y acabó derivando en un tramo final tenso y doloroso para las locales, que vieron cómo el Cerdanyola se metía de nuevo en el partido.

En ese desenlace tuvo un papel clave Sandra Coelho, una vez más decisiva bajo palos. Desde el cuerpo técnico del Vila-sana se volvió a reivindicar la profundidad de la portería de un equipo cuenta con dos de las mejores guardametas de la liga y subrayando el gran rendimiento tanto de Sandra como de Anna Salvat en los últimos partidos.

El Cerdanyola, muy distinto al que se vio en la ida, ofreció una versión mucho más competitiva. En la primera parte sufrió mucho, defendiendo su portería y con poca posesión, pero logró mantenerse con vida. En la segunda mitad, ajustó líneas, resistió el empuje local y, aprovechando el cansancio y los nervios finales, igualó fuerzas y estuvo cerca del empate. Su portera fue decisiva, aunque también dispuso de alguna ocasión clara. Pese al ajustado resultado, el Vila-sana hizo valer el gran trabajo realizado en la competición. Con dos victorias ante el Cerdanyola y nueve puntos ya en el bolsillo, el equipo dejó sentenciada la clasificación para la Final Four y ahora en los dos partidos que quedan por disputar luchará por la primera plaza con el Telecable.

El técnico del Vila-sana Lluís Rodero calificó el encuentro como “un partido raro” y lamentó no haber sentenciado antes el choque. “Hemos tenido muchísimas oportunidades y no las hemos aprovechado. El final ha sido muy malo, una gestión muy mala, y no puedo ocultar que estoy enfadado. Con el equipo y las jugadoras que tenemos, debemos hacerlo mejor”, insistió. Pese a todo, Rodero valoró positivamente la clasificación para la Final Four. “Se ha hecho un gran trabajo. Estas chicas lo están haciendo muy bien pese a las lesiones”.