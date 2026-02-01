Enorme reto del Hiopos Lleida en Valencia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida encara hoy (17.00) uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada, en la que supondrá su primera visita al lujoso Roig Arena para medirse al Valencia, con una mezcla de sensaciones.

El refuerzo anímico que han supuesto las cuatro victorias en los últimos cinco partidos, especialmente la del último fin de semana ante el San Pablo Burgos (73-72), contrasta con la precaria situación de efectivos con la que los de Gerard Encuentra afrontan el partido.

El técnico leridano tan solo contará con nueve miembros de la primera plantilla para medirse al segundo clasificado de la ACB, y actualmente el mejor equipo español en la Euroliga (en cuarta posición con un balance de 16-9, empatado con Barça y Madrid), ya que del habitual ‘roster’ de 11 jugadores, Golomán será baja por el esguince de tobillo que le impidió jugar con normalidad la última jornada, aunque está previsto que viaje, y Melvin Ejim tampoco podrá participar por asuntos personales. Todo ello teniendo en cuenta que Cameron Krutwig, que arrastraba molestias en las últimas semanas, forzó para ayudar al equipo en la última jornada, pero en principio hoy podría tener minutos sin problemas, después de ejercitarse toda la semana.

En el bando valenciano, la única baja conocida es la de Matt Costello, por problemas en la rodilla. Pese a la situación física y las pocas urgencias en la clasificación, Encuentra dejó claro que “no tiramos ningún partido a la basura, no vamos a dosificar a nadie, vamos a intentar ganar”.

No obstante, no escondió que “tenemos un reto muy complicado ante uno de los mejores equipos de Europa y nuestro objetivo número uno es llegar a los minutos finales compitiendo”, algo que no pudo suceder en la primera vuelta en el Barris Nord, en el que el equipo de Pedro Martínez se impuso con solvencia (78-99). “Los jugadores siempre se ven con mucha ambición y está bien, pero siendo realistas a veces nos falta frescura física o mental y hemos llegado a este tramo un poco justos. Está claro que el Valencia juega para cosas muy diferentes a las que jugamos nosotros, pero hay que competir, no nos sirve nada de excusa”, añadió Encuentra.

Una vez superado el ecuador de la competición, el entrenador dijo que el Hiopos Lleida ha cerrado la primera vuelta “con muy buena nota, especialmente a nivel de resultados. Hemos hecho una primera mitad de temporada buenísima, porque llevar a estas alturas ocho victorias en una Liga tan igualada tiene mucho mérito”.

No obstante, quiso subrayar que “para nada pensamos que estamos salvados, y eso es lo que tenemos que aprender de esta primera vuelta”. “Ni cuando ganamos cuatro de cinco partidos estamos para jugar cosas importantes, ni cuando perdemos seis seguidos estamos para el arrastre. Hay que ir día a día y para nada el trabajo está hecho”, concluyó.

Derrotas de Granada i Burgos, que dejan igual el descenso

Una jornada más, Granada y San Pablo Burgos encajaron sendas derrotas y siguen en descenso. Los andaluces cayeron ante el Breogán (64-83) y suman una victoria, mientras que el Burgos perdió en Girona (77-71) y sigue con tres. La mala noticia para los burgaleses fue la victoria del Andorra ante el Gran Canaria (94-78) en el estreno de Zan Tabak, que les deja a dos triunfos de la salvación y a cinco del Hiopos. Por su parte, el Girona supera en la tabla al Hiopos y es décimo, mientras que el Joventut cayó en Bilbao (80-76).