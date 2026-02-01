Gerard Castells compagina los estudios en Barcelona con jugar al CB Tremp: "Vale la pena para fomentar el baloncesto"

Gerard Castells tiene 20 años y compagina los estudios de ingeniería química en la Universidad de Barcelona (UB) con la práctica del baloncesto en el CB Tremp. Una dualidad que con los años y el aumento de obligaciones se ha devuelto todo un reto. “Este año he dejado de ir a entrenarme porque no tengo tiempo. Está siendo más duro”, observación.

Sin embargo, poder transmitir la práctica del baloncesto es su gasolina para seguir compaginándolo. “A veces te planteas si vale la pena jugar dos partidos en el mes y entrenarte cuatro días contados, pero después piensas que así el club puede seguir y se seguirá fomentando el baloncesto”, explica.

Para el del Pallars Jussà, el baloncesto es “la vía para desconectar y estar con los amigos”. Aun así, las condiciones y contratiempos que tiene que afrontar lo hacen plantearse el futuro de su práctica deportiva a largo plazo. “Difícilmente se puede seguir jugando si pagamos una cuota y con el gasto que suponen los viajes a Barcelona”, concluye al leridano.