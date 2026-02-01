Josep Maria Casals, jugador del Térmens con 55 años: "Me va bien entrenar y estar con los jóvenes"

Josep Maria Casals tiene 55 años y sigue defendiendo los colores del Térmens. Agricultor de profesión y futbolista por pasión, hace más de 40 años que Casals juega al fútbol, una actividad que le sirve como ejercicio físico y terapia. “Juego porque me gusta el fútbol. Me va bien entrenarme y mezclarme con los jóvenes”, explica.

Para el de la Noguera no es extraño ser incluso mayor que sus entrenadores, adoptando así una figura de consejero en el vestuario. “Intento hacer grupo. Muchas veces me piden consejo y dentro de mis posibilidades aporto mi grano de arena”, apunta.

Jugar no es la única tarea de Casales en el Térmens, también es miembro de la junta. Una doble dedicación que pretende mantener mientras el cuerpo aguante. “Llegados a este punto, voy semana a semana. Es una manera de colaborar con el pueblo”, concluye.