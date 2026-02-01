Nuevo duelo directo por la salvación: el Atlétic Lleida visita al colista

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se reencontró con la victoria la semana pasada ante el Porreres (2-0), en el debut como entrenador de Jordi López, pero hoy (12.00/Lleida En Joc) tiene ante sí un reto igual de importante, pues visita al colista, el Torrent, en un nuevo duelo directo por la salvación.

Pese a su última victoria, el conjunto leridano sigue en descenso, a seis puntos del puesto de play out y a ocho de la permanencia directa, lo que le obliga a buscar la primera victoria fuera de casa de la temporada, en su choque ante un Torrent que también cuenta sus partidos por finales, ya que cierra la tabla con 13 puntos, a 11 de la salvación y el play out.

Así, los leridanos se medirán al conjunto dirigido por Toni Seligrat en una situación de mayor urgencia que la suya, en un duelo con muchas novedades en cuanto a plantilla en ambos equipos. Además de un cambio de entrenador en ambos clubes, son las dos plantillas con más cambios en el mercado invernal, porque el Torrent ha acometido nueve fichajes hasta la fecha, por los ocho del Atlètic Lleida, todos ellos disponibles para un encuentro elo en el que regresará Moró Sidibé, tras cumplir su sanción, y también Nil Sauret después de dos meses de parón, aunque aún no estarán disponibles Agüero, Alcalá ni Samsó.

El entrenador de los leridanos, Jordi López, puso el foco en que “el control emocional también será decisivo en el partido”, en el que pidió a sus jugadores que “será importante controlar cualquier detalle, porque un córner o un saque de banda puede ser decisivo en un campo así”, de pequeñas dimensiones y césped artificial”.

Además, evitó cualquier relajación por el puesto de su rival: “El Torrent es un equipo mucho más duro de lo que muestra la clasificación, es muy difícil de vencer”, dijo. De hecho, el equipo valenciano solo ha ganado dos partidos en toda la Liga y es uno de los peores locales, con solo un triunfo en casa, que llegó en octubre ante el Olot (1-0). No obstante, solo ha perdido dos partidos en San Gregorio, porque seis de sus nueve partidos allí han finalizado en empate.