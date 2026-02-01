Reacción incompleta del Cadí

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu se dejó su racha de tres victorias consecutivas en Ferrol, después de caer por 73-69 en un partido que las gallegas ganaron a base de triples. Las impresionantes estadísticas desde la larga distancia del conjunto local (15 aciertos en 22 intentos) fueron demasiado para un Cadí La Seu que llegó a perder de 17 puntos en el ecuador del tercer cuarto, pero se situó tres veces a una sola canasta de igualar o incluso ponerse por delante en los minutos finales. Pese a la derrota, el equipo de Isaac Fernández mantiene las tres victorias de margen sobre la zona de descenso, que establece un Araski que ayer también perdió.

La única ventaja del Cadí fue el 2-3 en un triple inicial de Ridard. La réplica gallega fue de Sotolová –máxima anotadora con 20 puntos– con el primer triple gallego para colocar en ventaja a las suyas (8-5). Desde entonces y hasta la media parte, el Ferrol ampliaba las distancias y siempre conseguía distanciarse cuando el conjunto urgelense trataba de reaccionar hasta alcanzar la media parte con 35-28, tras otro triple de Sotolová.

La jugadora checa repitió en la primera acción del segundo tiempo para alcanzar por primera vez los diez puntos de ventaja (38-28). El Cadí solo encontró puntos en Niare, desaparecida en la zona durante todo el partido a excepción de esos minutos, en los que anotó seis puntos que parecían insuficientes para cerrar la herida de las suyas, ya que el Ferrol llegó a distanciarse a 17 puntos con el 54-37.

Pero el Cadí no se rindió y, aunque solo pudo reducir a 13 puntos la desventaja para iniciar el último cuarto (55-42), encontró el liderazgo de Shaylee Gonzales y Marina Mata –la única interior que supo desenvolverse en la pintura– para meterse de lleno en el partido. La base norteamericana (16 puntos) y la joven pívot de Barbastro (14) lideraron la reacción urgelense acompañadas por Ridard en un parcial inicial de 3-10 que ajustó el partido (58-52). Con un Ferrol que solo anotaba de tres, el equipo leridano se situó a una canasta (64-61) a cinco minutos del final tras otro 0-6. Fueron otras dos veces las que las leridanas tuvieron la ocasión de igualar (67-65 y 70-67), pero no las aprovecharon y el Ferrol sentenció desde el tiro libre.