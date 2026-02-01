FÚTBOL
Victoria corta para un gran líder
El Barça tardó más de una hora en finiquitar un partido que pudo resolver antes del descanso con muchas ocasiones desperdiciadas y frenado por los postes. Lamine mostró su mejor versión
El Barcelona logró anoche una plácida victoria en su visita al Martínez Valero (1-3) que le permite proteger el liderato durante una jornada más ante un Elche que sigue sin ganar en 2026 y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso. El equipo de Hansi Flick fue muy superior al conjunto ilicitano y solo la sorprendente falta de acierto de sus atacantes y los postes le impidieron lograr un marcador mucho más amplio ante un rival valiente que plantó cara mientras el marcador y las fuerzas le dieron opciones.
La diferencia entre el dominio mostrado y el marcador final fue tan grande como el número de ocasiones desperdiciadas por un equipo que tuvo argumentos de sobra para resolver el encuentro mucho antes de lo que acabó haciéndolo. El tanto inicial de Lamine Yamal parecía allanar el camino hacia una victoria tranquila.
A partir de ahí, el conjunto azulgrana acumuló llegadas claras, pero se topó una y otra vez con su falta de puntería y con los postes, que apareció hasta en tres ocasiones. El dominio fue absoluto, aunque estéril durante demasiados minutos, lo que mantuvo vivo a un Elche que siguió buscando resquicios para inquietar a Joan Garcia.
El partido terminó decantándose gracias a la insistencia y al talento. Ferran Torres primero y Rashford después lograron ampliar la ventaja tras dos acciones nacidas del desequilibrio constante de Lamine Yamal, de nuevo determinante. El Barcelona acabó imponiéndose con justicia, aunque con la sensación de haber necesitado demasiado para cerrar un triunfo que debió ser mucho más amplio.
Flick: “Fallamos mucho, pero ganamos 3 puntos”
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, se mostró satisfecho por el triunfo, a pesar de que su equipo necesitó de muchas ocasiones para cerrar el marcador. “Me gustó mucho el inicio del partido, luego tuvimos muchas oportunidades y fallamos, pero lo importante son los tres puntos. Hemos hecho un gran partido, aunque haber marcado más goles me hubiera permitido gestionar más minutos pensando en los otros partidos”. Sobre Lamine dijo: “Está creciendo, está en otro nivel. Para nosotros es muy importante”.
Laporta celebra el fallo del juez con el Madrid
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, celebró que “el juez le haya dado con la puerta en las narices al Real Madrid”, tras conocerse que se desestimaban unas peticiones del club blanco sobre el caso Negreira, y confió en que “lo más pronto posible se archive el procedimiento”.