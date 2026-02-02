Alcaraz gana a Djokovic y hace historia en Australia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz es historia viva del tenis y el deporte mundial. El murciano de 22 años se impuso ayer a Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5) en la final del Open de Australia, conquistando así su séptimo ‘Gran Slam’ y convirtiéndose en el tenista más joven en ganar los cuatro grandes de la disciplina: Roland Garros, Wimbledon, US Open y Open de Australia. Con mucha autoridad y precocidad, Alcaraz entró al ‘Olimpo’ del Tenis. Un lugar hasta ahora solo accesible para leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic, los únicos capaces de conquistar los cuatro ‘grandes’ del circuito.

Ya hace tiempo que el tenis entró en una nueva era. Una etapa dominada por Carlos Alcaraz que ayer venció Djokovic, uno de los grandes referentes de los últimos años. El mejor del momento ante el mejor de la historia. El serbio, que se impuso por 2-6 en el primer set, se vio sobrepasado por un vendaval murciano que le negó su 25º ‘grande’. De este modo, ‘Nole’, máximo ganador del Abierto australiano con 10 trofeos, seguirá empatado con la australiana Margaret Court. El serbio, resignado, se rindió a Alcaraz. “La mejor palabra para describirlo es histórico, legendario”, remarcó Djokovic respecto al triunfo de un Alcaraz que venció con mucha autoridad en el segundo (6-2), tercer (6-3) y cuarto set (7-5).

Con 22 años y 272 días, el de El Palmar se convirtió en el jugador más joven en conquistar todos los ‘Grand Slams’, superando así a su compatriota Rafa Nadal, que lo logró con 24 años y 102 días en el US Open (2010). También en el segundo español en ganar el Open de Australia, un hito que, precisamente, tan solo había conseguido Nadal en dos ocasiones (2009 y 2022). El balear fue testigo de cómo Alcaraz le sigue pisando, cada día más cerca, los talones. Presente en el Rod Laver Arena, Nadal se fundió en un intenso abrazo con Alcaraz tras el final del encuentro y recibió los elogios de su antiguo rival, Djokovic. “Se me hace raro que no estés en la pista. Ha sido un honor que estuvieras aquí presente viendo esta final”, le dedicó el serbio.

Por su parte, Alcaraz, aseguró que “nadie” sabe el “trabajo duro” y todo lo que ha tenido que pasar para poder ganar el trofeo. También entró al duelo de elogios con Djokovic, a quien le dedicó una emotiva dedicatoria llena de agradecimientos. “Estás haciendo cosas increíbles. Es realmente inspirador no solo para los tenistas, sino para los deportistas, para todas las personas del mundo, para mí también. Haces el trabajo correcto, el trabajo duro, todos los días con tu equipo, en todos los torneos a los que vas, jugando un tan buen tenis. Me encanta verte jugar. Para mí, ha sido un honor compartir pista contigo. Muchas gracias por lo que estás haciendo, porque es realmente inspirador”, remarcó.

Con su séptimo ‘Grand Slam’ bajo el brazo y tras conquistar un hito al alcance de unas pocas leyendas, Alcaraz mira al futuro con optimismo y con el hambre de seguir ampliando un palmarés que, a día de hoy, parece no tener techo. “Intentar ganar los cuatro ‘grandes’ en un año va a ser un gran desafío. Sinceramente, son palabras muy grandes. Quiero ir paso a paso, pero va a ser genial”, concluyó el murciano.