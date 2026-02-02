El Barça más prolífico

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Tras el gol de Marcus Rashford ante el Elche, el extremo inglés llegó a los dobles dígitos en goles y asistencias. 10 tantos y 10 pases de gol que convierten al jugador cedido en el Barça en uno de los cinco jugadores de las grandes ligas europeas con dobles dígitos en ambos registros. Un 'top' que el inglés comparte con dos de sus compañeros: Lamine Yamal, que ha marcado 13 goles y ha repartido 11 asistencias; y Fermín López, que ha anotado 10 y ha repartido 11. Mayoría azulgrana.

Los otros dos jugadores que han conseguido llegar a estas cifras son Luis Díaz, con 15 goles y 11 asistencias, y Michael Olise, con 13 goles y 19 asistencias, ambos del Bayern de Múnich. Un registro que tan solo está al alcance de estos cinco futbolistas en las principales ligas europeas.

Por lo que respecta a Rashford, el extremo está en racha después de conseguir, por primera vez en toda la temporada, ver portería en dos partidos consecutivos. Lo consiguió ante el Elche, en la Liga, y también ante el Copenhague, en la Champions League.

Por otro parte, el precandidato a la presidencia del Barça e impulsor de la plataforma ‘Nosaltres’, Víctor Font, lamentó ayer que el club azulgrana se preste al “dinero fácil” con patrocinios que no se alinean “con los valores del club”, y cree que “el Laporta del 2003 querría echar del club al Joan Laporta del 2026”. “El acuerdo con Dubai demuestra las urgencias económicas provocadas por la mala gestión”, señaló en un encuentro con socios en el barrio barcelonés de la Sagrera, donde criticó la gestión económica del club. Según él, Laporta prioriza a los turistas en la venta de entradas y acuerda patrocinios con esponsors que no se alinean “con los valores del club”. Font afirmó que ‘Nosaltres’ propone afrontar las urgencias económicas del club haciendo crecer la facturación de áreas del club como la audiovisual o la digital, así como la de merchandising, el Espai Barça o el nuevo Palau Blaugrana. “Si hacemos crecer las fuentes de ingresos, no deberemos aceptar patrocinadores que nos hagan dudar”, explicó.