Plata épica en Relevos Mixtos

La selección española firmó una destacada medalla de plata en la prueba de Relevos Mixtos de la Copa del Mundo ISMF de Skimo Boí Taüll 2026, gracias a la actuación de Ana Alonso y Oriol Cardona. Un resultado de alto valor deportivo y simbólico, especialmente por la figura de la esquiadora granadina, que hace apenas tres meses no podía caminar tras ser atropellada mientras entrenaba cerca de su domicilio.

La prueba de Relevos Mixtos puso el broche final al fin de semana de competición en Boí Taüll y volvió a confirmar a la estación leridana de la Alta Ribagorça como un escenario de referencia para el esquí de montaña internacional. Su formato, dinámico y altamente visual, refuerza el atractivo de una disciplina que debutará como olímpica este mes en los Juegos de Milano-Cortina.

Un total de 62 deportistas de 17 países participaron en una carrera disputada en el sector de Vaques, con un recorrido técnico y selectivo, dos ascensos, dos descensos, transiciones rápidas y tramos de porteo que pusieron a prueba la coordinación y la resistencia de las parejas mixtas. El equipo francés, integrado por Emily Harrop y Thibault Anselmet –ganadores del Sprint del día anterior–, marcó el paso desde la salida. Harrop impuso un ritmo sólido que permitió a la pareja francesa controlar la carrera hasta la línea de meta. Por detrás, la lucha por las posiciones de honor fue constante y muy abierta. Las selecciones de Suiza, Italia, España y Austria se alternaron en el podio provisional a lo largo de toda la prueba. Finalmente, un segundo relevo sobresaliente de Oriol Cardona resultó decisivo para asegurar la plata junto a una Ana Alonso que volvió a demostrar carácter.

Con este resultado, Cardona y Alonso repiten la segunda posición lograda el año pasado y refuerzan su candidatura para los Juegos. En meta, Ana Alonso subrayó la dimensión personal del logro: «Hace solo tres meses no podía ni moverme tras romperme los ligamentos cruzados. Conseguir ahora una segunda posición, a pocas semanas de los Juegos, es increíble. Estoy muy orgullosa del trabajo del equipo y de competir junto al mejor compañero posible». Oriol Cardona, por su parte, valoró el rendimiento del dúo y el margen de mejora: «Nos hemos quedado a solo 17 segundos del oro, lo que nos anima a seguir trabajando. Ana ha estado espectacular y su recuperación es impresionante».