Aplazado el Betis-AEM por la borrasca que asola Andalucía

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció ayer en un comunicado el aplazamiento del partido entre el Real Betis y el AEM correspondiente a la jornada 18 de Primera RFEF femenina, que debía disputarse hoy (18.00), por el temporal que está azotando parte de la península, sobre todo a Andalucía. Según informó el organismo rector, ayer recibió “diversas solicitudes de suspensión y aplazamiento” debido a “las alertas activas en diversas zonas del país por fenómenos meteorológicos adversos”. En consecuencia, y por “una causa de fuerza mayor”, la Federación Española decidió aplazar varios encuentros que iban a disputarse en Andalucía, Extremadura, Murcia y Melilla, entre los que se encontraba el duelo del AEM y el Betis, que se iba a jugar en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, situada en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Ahora, y según apunta el comunicado, los clubes tendrán hasta el martes 10 de febrero para decidir, de mutuo acuerdo, una nueva fecha para la celebración del partido.

A pesar de la causa de fuerza mayor, la incertidumbre en el conjunto leridano respecto al futuro del encuentro es grande, ya que la Federación publicó el comunicado en sus redes sociales antes de siquiera informar a los propios equipos afectados. Además, según fuentes del club, por el momento no se les ha dado ninguna indicación adicional y en los próximos días se les dará toda la información sobre las nuevas fechas del partido y qué pasará con el alojamiento y el desplazamiento.

Con esta resolución, ya es la segunda vez que al AEM le anulan el desplazamiento a Sevilla por diversas circunstancias. Primero fue la cancelación de los billetes de tren, por parte de Renfe, tras el accidente de Adamuz y el mal tiempo en Andalucía.

Estos contratiempos obligaron al club del Segrià a reaccionar y reprogramar el partido, que inicialmente debía jugarse mañana domingo, a hoy sábado (18.00) y encontrar una alternativa de transporte. Finalmente, el equipo iba a volar a Sevilla desde Barcelona hoy y regresar mañana, aunque la alerta meteorológica por la borrasca Leonardo forzará a reubicar el choque ante el Betis.