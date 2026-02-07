Arnau Farré vuelve 8 años después al Mundial Indoor de Barcelona

El leridano Arnau Farré volverá a competir mañana en el Palau Sant Jordi de Barcelona ocho años después de la grave lesión que sufrió y que truncó su progresión. Fue el 4 de febrero de 2018 cuando el piloto de Vilanova de Segrià, que ya se estaba codeando con los mejores trialeros del mundo, sufrió una caída durante una de las pruebas del Mundial Indoor y se rompió los ligamentos cruzados y el menisco de la rodilla izquierda, una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y que le dejó fuera de combate un año.

Ocho años después vuelve al mismo escenario y reconoce que “será especial después de lo que me pasó, pero desde entonces ya he competido en varias pruebas indoor y a muy buen nivel, así que me veo preparado para afrontarlo. Si no lo hubiera hecho y esta fuera la primera carrera, entonces sí que estaría preocupado, ahora no. Sé que puedo competir, lo que pasó hace ocho años ya es historia.”, aseguró.

Farré acude al XTrial de Barcelona como invitado y será su tercera prueba del certamen en un año. Anteriormente había tomado parte en la carrera de Cahors, en Francia, y en octubre pasado en Madrid, logrando en ambas la clasificación para la gran final contra los tres grandes favoritos, Toni Bou, Gabriel Marcelli y Jaime Busto, acabando en el cuarto lugar. “He hecho dos pruebas del Mundial Indoor y en las dos me he clasificado para la final, lo que me da mucha confianza. El objetivo volverá a ser meterme en la final”, indicó.

Por otra parte, Farré ha renovado con la marca francesa Sherco por dos temporadas más, hasta el 2027, con la que este año luchará por ganar el Mundial de Trial2.