El Barça, actual campeón, reeditará la semifinal del pasado año y habrá derbi vasco Athletic-Real Sociedad

Atlético-Barcelona y Athletic-Real Sociedad son las dos eliminatorias de semifinales de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). El Atlético, ganador de diez títulos, y el Barça, el club más laureado de la competición con 32 victorias y vigente campeón, reeditarán la semifinal de la pasada temporada que se saldó con el pase del conjunto azulgrana.

La ida del Atlético de Madrid-Barcelona se jugará el próximo jueves 12 a las 21.00 horas, mientras que la vuelta será el martes 3 de marzo a la misma hora. La otra semifinal, el derbi vasco que enfrenta al Athletic contra la Real Sociedad, tendrá su ida el próximo miércoles 11, mientras que la vuelta será el 4 de marzo. Ambos, a las 21.00. En cuanto a la final se disputará el 18 o 19 de abril en La Cartuja (Sevilla).

Por lo que respecta a la Copa de la Reina, el Barça, actual campeón, se medirá al Badalona Women en las semifinales, mientras que el Atlético de Madrid se enfrentará al Costa Adeje Tenerife. El Barça jugará la ida fuera el 11 de marzo (17.00) y la vuelta en casa el 18 del mismo mes (17.00). Por su parte, el Atlético jugará en casa la ida el 11 de marzo y la vuelta en Tenerife el 18 del mismo mes. Ambos partidos comenzarán a las 17.00.

Lesión grave de Laia Aleixandri

Por otra parte, la jugadora internacional del Barça Femení Laia Aleixandri, que se lesionó en cuartos el jueves ante el Real Madrid, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será operada en los próximos días.

Flick dice compartir “la misma filosofía” que Deco

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró ayer en la previa del partido contra el Mallorca en el Spotify Camp Nou (16.15) que está “muy contento” con la relación de trabajo con el director deportivo, Deco, porque comparten “la misma filosofía” en la planificación deportiva y cuentan con la confianza necesaria para desarrollar el proyecto. También valoró la progresión de Lamine Yamal, al que pidió seguir trabajando con la misma exigencia diaria. “Lo importante es que entrene como un campeón. Es muy inteligente también en el campo”, dijo. Sobre Ronald Araujo, destacó su importancia dentro del vestuario. “Es uno de nuestros capitanes y líderes”. Flick también subrayó la aportación de los jugadores formados en La Masia y elogió a Fermín López. “Es un jugador que quiere al Barça, con mucho talento y rendimiento, y está jugando a su máximo nivel”, apuntó. En cuanto al estado físico de la plantilla, explicó que Pedri “está progresando adecuadamente” .Por último, el entrenador blaugrana advirtió del peligro del Mallorca, especialmente del delantero Vedat Muriqi. “Está haciendo una gran temporada y tendremos que ir con cuidado con él”.

Fermín amplía su contrato dos temporadas hasta junio de 2031

El centrocampista del FC Barcelona Fermín López aseguró ayer, durante el acto de ampliación de contrato por dos temporadas más hasta 2031, que afronta esta nueva etapa con la ambición de “hacer historia” y conquistar títulos con el equipo, tras cumplir el sueño de consolidarse en el primer equipo. El onubense destacó que su intención siempre fue continuar en el Barça. “El verano pasado no tuve ninguna duda; mi sueño es estar aquí. El niño que venía desde El Campillo soñaba con jugar en el Barça y ahora espero seguir aquí muchos años y ayudar al club”, señaló.