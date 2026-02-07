El Llista busca su séptima Final Four en nueve años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida quiere seguir batiendo récords y hoy (20.30) buscará el billete para su séptima Final Four de la WS Europe Cup en nueve años. Para ello deberá hacer buena la ventaja de 2-4 lograda en la ida en tierras lusas frente al Sanjoanense, al que los listados no quieren dar aún por eliminado y hacen un llamamiento para que la afición llene el Onze de Setembre para otra noche que se antoja histórica. Y es que, en caso de clasificarse, el Llista habría estado en todas las Final Four disputadas de los últimos nueve años –de las que ha ganado tres (2018, 2019 y 20121)–, con las únicas excepciones de 2020, que no hubo competición por la pandemia, y de 2023, año en el que el equipo estaba disputando, por primera vez en su historia, la fase de grupos de la Champions League.

Pese a la ventaja de dos goles, el técnico Edu Amat no quiere la más mínima relajación y apela a que el Onze de Setembre sea el de las grandes ocasiones. “Las noches europeas en casa son especiales, en las que la afición siempre responde, y solo pedimos que esta vez no sea diferente. Por mucho que vengamos con dos goles de ventaja, será un partido duro y seguro que ellos tendrán su momento para meterse en la eliminatoria y aquí, más que nunca, necesitamos el apoyo de la afición, que ellos sientan que no juegan solo contra cinco”, señaló.

Amat ve al equipo “muy concentrado en el objetivo que tenemos delante” y aseguró que “dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer muy bien las cosas para rematar el objetivo, porque todavía no está cerrado”, avisó. El técnico listado incidió en que la ventaja de dos goles que se traen de la ida “hará que ellos jueguen más valientes, aunque nuestro objetivo es que no sea un partido loco. Somos conscientes de que es Europa y que habrá árbitros italianos, que acostumbran a pitar muchas jugadas a bola parada y a mostrar muchas azules, y esto puede condicionar el partido en algún momento, por eso tenemos que intentar que no sea una locura, que lo podamos dominar y sentirnos cómodos en la pista”, afirmó Amat, que añadió: “Somos conscientes de que estamos a 50 minutos de meternos en otra Final Four, que sería igualar lo del año pasado”.