Josep Garcia y Laia Sanz lideran un cartel de lujo

Todo está preparado para que la ya tradicional Bassella Race 1 levante hoy el telón de su decimosexta edición, que una vez más ha colgado el cartel de completo con 1.200 pilotos inscritos en las diferentes categorías. El actual campeón de España y del mundo de enduro, el barcelonés Josep Garcia, y la dakariana Laia Sanz encabezan una participación de auténtico lujo, entre los que también destacan otro dakariano como Edgar Canet, vencedor de la última etapa del raid de este año; el leridano Jaume Betriu, Gerard Farrés, Alfredo Gómez y otros campeones mundiales como el cambrilense Ivan Cervantes y el polaco Taddy Blazusiak, y de Europa de Superenduro, como el alemán Fynn Hannemann. Y sin olvidar al trialero vasco Jaime Busto, que mañana debe afrontar en Barcelona una de las pruebas del Mundial de trial indoor.

Garcia será el hombre a batir en las dos jornadas de que consta la prueba, hoy en la exigente Xtreme y mañana en la prueba reina, de la que es el actual ganador en ambas. Como gran novedad, el barcelonés será también el protagonista del Red Bull JG26 Challenge, un reto pensado para llevar el espectáculo un paso más allá. Marcará un tiempo de referencia en uno de los obstáculos artificiales de la Xtreme y, a continuación, 26 pilotos amateurs intentarán acercarse lo máximo posible a su registro, saliendo justo detrás de él y luchando contra el cronómetro. Una prueba directa, intensa y muy visual que garantiza emoción al máximo.

Las zonas de prueba de motos para adultos y niños, el espacio de expositores y los foodtrucks completarán una oferta pensada para todos los públicos. Durante el domingo, además de la ya clásica salida multitudinaria de pilotos, se estrenará la Stark Reverse Challenge, una competición tan técnica como divertida en la que los participantes deberán demostrar equilibrio y control utilizando el modo Reverse de la Stark VARG.

La competición de la Bassella Race arrancará hoy por la tarde con la disputa de la Cursa Kids y la Classics, y antes de la celebración de la esperada Xtreme, el dakariano Edgar Canet dará una vuelta de honor al circuito con la moto que utilizó en el pasado Dakar.