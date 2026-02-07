Un derbi leridano con realidades opuestas en la clasificación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Como dos caras de una misma moneda, el CP Vila-sana y el HC Alpicat se medirán hoy (19.00) en el segundo derbi leridano de la temporada. Ambos conjuntos llegan al partido en dinámicas absolutamente encontradas, ya que las del Pla d'Urgell son líderes con 36 puntos y un partido más que el Fraga, que tiene 34, y las del Segrià son duodécimas con 5 puntos, tan solo a uno de distancia de Las Rozas, que marca la salvación.

El Vila-sana, por su parte, llega tras certificar su pase a la Final Four de la Champions League después de imponerse al Cerdanyola (2-3) y con una racha de seis victorias consecutivas que le han aúpado hasta la cima de la clasificación. En cambio, el Alpicat afronta el derbi aún en puestos de descenso y tras caer en su último partido ante el HC Palau (4-1). A pesar de las rachas opuestas, el técnico del conjunto del Pla d’Urgell, Lluís Rodero, aseguró que “es un derbi y, aunque en principio seamos favoritas, puede pasar cualquier cosa”. En esta misma línea, el técnico del conjunto del Segrià, Mats Zilken, apuntó que “es uno de los partidos más difíciles de la temporada, porque no se han dejado ni un punto en casa. No es nuestro rival directo, pero queremos competir”.

En cuanto a los precedentes, el 0-4 a favor del Vila-sana en la primera vuelta, Rodero explicó que “ha cambiado todo” y que espera “a un Alpicat cerrado ante el que debemos tener paciencia”. Zilken, por su parte, remarcó que “ya ha pasado una vuelta y espero un Vila-sana mejorado”.

Por lo que respecta a las bajas, el Vila-sana no podrá contar con Gime Gómez ni Dai Silva; y el Alpicat tampoco podrá hacerlo con Ona Moreno ni Luly Lampasona.