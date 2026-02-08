Cuatro medallas para Lleida en el Estatal de Boí Taüll

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una semana después de acoger, por tercer año consecutivo, la Copa del Mundo de esquí de montaña, la estación de Boí Taüll es escenario ahora del Campeonato de España de la disciplina con la participación de más de un centenar de esquiadores. Ayer se celebró la prueba esprint en la que cuatro leridanos subieron al podio, consiguiendo un oro, una plata y dos bronces.

Jan Caselles, natural de Montcortés y perteneciente al CEPS de La Pobla de Segur, se alzó con el título en la categoría de U13, superando por escasos siete segundos a Gonzalo Solar. Por su parte, Mariona Rovira, de Talló, subió al segundo cajón del podio en U18, solo superada por la barcelonesa Núria Balaguer, que entró con 27 segundos de ventaja.

Las dos medallas de bronce los firmaron Marc Ràdua, de La Pobla de Segur, en la categoría absoluta, y Maria Baqué, de Bellver y perteneciente al Cerdanya Pirineus, en U14.

Por otra parte, ayer también se disputó la Vertical Race de la Copa del Mundo de Berchtesgaden, en Alemania, donde participan dos leridanos, Aina Garreta y Pau Baqué. La esquiadora de La Pobla, que fue quinta en el esprint del jueves, se clasificó ayer sexta, a poco más de un minuto de la ganadora, la italiana Silvia Boscacci, mientras que el de Bellver de Cerdanya, que fue bronce en el esprint, su primera medalla internacional, acabó la Vertical en octava posición, a casi un minuto y medio del francés Paul Sulpice. Hoy se disputa la prueba Individual.