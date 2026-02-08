De nuevo a por la gloria

La séptima Final Four del Pons Lleida en la Europe Cup ya es una realidad. El conjunto leridano volverá a tener una cita con la historia en abril después de hacer valer su ventaja de la ida (2-4) ante el Sanjoanense y sellar su clasificación en una ardua batalla en un Onze de Setembre con un gran ambiente, en la que se vio tres veces por detrás en el marcador, pero siempre jugó con frialdad para evitar males mayores (3-3) en unos minutos finales de locura.

Tras un arranque enérgico, en el que ya se intuyó que sería un partido de mucho contacto, el equipo luso tuvo sus primeras dos ocasiones mediante Moreira, pero en ambas se topó con un enorme Xavi Bosch. Las dos paradas dieron tranquilidad a un Pons Lleida que empezó a atacar en velocidad. De esa forma, Moncusí se quedó a centímetros de culminar dos acciones rápidas, después de otro tiro lejano de Badia que se topó con el portero visitante, Juan Manuel Carrión, quien se guardó su mejor intervención para una definición de Miguélez posterior. Los leridanos fueron amasando más la posesión, conscientes de que no debían arriesgarse para evitar contragolpes, ya que en uno de los pocos del Sanjoanense, Mount volvió a forzar una gran parada de Bosch.

La salida del descanso reafirmó que el mayor peligro visitante eran las transiciones, porque en primera instancia Mount se topó con Xavi Bosch, pero después lo superó picando la bola para darle emoción al cruce (0-1). El Pons Lleida ya no tenía red de seguridad, pero supo llevar la iniciativa monopolizando la bola sin ninguna prisa, pese a chocar una y otra vez con Carrión, hasta igualar a 12 minutos del final con un disparo potente de Gabarró (1-1). Los portugueses solo dejaban chispazos, como un poste de Moreira, mientras que el Llista seguía dominando, pero veía como Carrión mantenía vivos a los suyos. Tanto que en otra acción aislada Moreira anotó un 1-2 que solo duró 30 segundos, porque en la reanudación Badia anotó un 2-2 que metió el partido en la centrifugadora, ya que la reacción visitante volvió a ser instantánea con el 2-3 a falta de 5.30. Pero Badia volvió a castigar en el intercambio de golpes para asestar el definitivo (3-3) a 3.19 del final, que culminó otra noche de gloria del Pons Lleida.

Edu Amat: “La clave ha sido querer ganar el partido”

Tras certificar el acceso a la Final Four, en la que también estarán el Juventude Pacense, el Calafell y el Monza, el técnico del Pons Lleida, Edu Amat, se mostró “muy feliz” y “liberado”, después de una eliminatoria que ha provocado “mucha tensión”. El entrenador de los leridanos expuso que la clave de la clasificación fue que “nuestro objetivo era ganar el partido, no pensábamos en la eliminatoria. Por eso cada vez que nos marcaban gol competíamos para empatar, no guardábamos la ventaja”. “Cuando el pabellón aprieta, el equipo lo nota. Sabemos que el club respeta y quiere esta competición y nosotros estaremos a la altura”, añadió.