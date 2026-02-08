Duelo directo por la salvación

El Hiopos Lleida regresa este mediodía (12.00) al Barris Nord para medirse al Baxi Manresa en un duelo clave en la lucha por la permanencia. Después de perder la pasada jornada en Valencia frente a un rival de enorme nivel, el equipo busca retomar la senda del triunfo y sumar una victoria, la que sería la novena de la temporada, que le acercaría a las doce que, a priori, le darían la salvación virtual.

La derrota en el Roig Arena no alteró el discurso interno del vestuario. Perder ante el Valencia Basket, tercero tanto en la Euroliga como en la ACB, entraba dentro de la lógica, más si cabe teniendo en cuenta las circunstancias con las que el Hiopos afrontó el encuentro. Las bajas de Melvin Ejim, por motivos personales, y de Gyorgy Golomán, lesionado en el pie, limitaron mucho las opciones interiores de Gerard Encuentra, que tuvo que echar mano del canterano Ibo Dabo durante muchos minutos. Para el partido de hoy, el panorama mejora solo parcialmente. El canadiense vuelve a estar disponible y su presencia supone un alivio importante por energía, físico y experiencia. Distinta es la situación del pívot húngaro, que es seria duda tras no poder entrenar prácticamente en toda la semana por el esguince de tobillo que sufrió hace dos semanas. Además, John Shurna y Cameron Krutwig han tenido que parar algún día por sus molestias y llegan algo justo, lo que complica aún más la situación.

Más allá de los problemas físicos, el mensaje de Encuentra se centra especialmente en el rendimiento colectivo. “El equipo es consciente de que jugamos en casa y nos tenemos que exigir más. Tenemos muchos puntos de mejora y queremos mejorar nuestras prestaciones”, explicó el técnico, que espera una versión más sólida de los suyos ante un rival muy intenso. “Nos viene un rival que nos exigirá mucho en esas cosas que nos están costando más y debemos estar muy concentrados y en un nivel físico alto”, indicó.

El Manresa llega con su habitual sello: intensidad máxima, presión a toda la pista y un ritmo de juego que castiga cada fallo. Así lo advirtió Encuentra, señalando dos aspectos clave: “Debemos mejorar en las asistencias, donde somos de los peores equipos, y controlar mejor las pérdidas, en que también somos de los peores de la Liga”. Defensivamente, el equipo mantiene una buena línea, aunque todavía con margen de crecimiento. “Estamos haciendo cosas que están bien, aunque cometemos algunos fallos que estamos intentando corregir”, apuntó Encuentra, quien insistió en que el mayor salto debe llegar en ataque: “A nivel ofensivo creo que tenemos mucho margen de mejora”, señaló.

En este contexto, el Barris Nord vuelve a jugar un papel crucial. “Siempre es muy importante el apoyo de nuestra afición porque sabemos que jugar en casa nos tiene que dar un plus”, recordó Encuentra, y es que ganar hoy supondría dejar a otro rival directo a dos victorias de distancia y dar un paso de gigante hacia la anhelada permanencia.

“Es un reto jugar contra el Lleida”

Diego Ocampo, técnico del Manresa, destacó del Lleida que “tienen mucho talento individual y juegan rápido, por eso hay pérdidas, como en nuestro caso. También combinan el juego estructurado con dejar desarrollarse a este talento”, dijo en referencia a Batemon y Agada. Sobre la visita al Barris Nord comentó que “nos gusta jugar en Lleida porque el ambiente es espectacular. Es un reto jugar contra un muy buen equipo en un ambiente tan bonito y de baloncesto”.

El Burgos suma la cuarta victoria

San Pablo Burgos volvió a saborear ayer la victoria y lo hizo además para sumar su cuarto triunfo de la temporada, reafirmando su buen momento competitivo con un sólido 96-88 ante un La Laguna Tenerife que acusó en exceso la baja por lesión del veterano base brasileño Marcelinho Huertas. En el resto de partidos de ayer, el Unicaja pasó por encima del Andorra (91-79), el Murcia asaltó la pista del Breogán (95-106) y el Bilbao ganó en la pista del Zaragoza (82-84).