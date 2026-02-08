El Barça afianza el liderato

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona se anotó ayer un nuevo triunfo de oficio en el Camp Nou, donde derrotó por 3-0 al Mallorca para afianzar su liderato liguero, de nuevo con cuatro puntos sobre el Real Madrid, que se mide hoy al Valencia (21.00). En un partido en el que fue de menos a más, el conjunto azulgrana aseguró la victoria con goles de Lewandowski, Lamine Yamal y el primer tanto de Marc Bernal en el primer equipo, que permitieron unos últimos minutos plácidos en los que debutó el joven Tommy Marqués.

El inicio del partido fue espeso para un Barça que vio como el Mallorca le inquietaba en algunos arranques en velocidad de Jan Virgili, que entregó un gran pase que Muriqi no pudo rematar con acierto en la primera ocasión del partido, en el minuto 17. Pese a la poca fluidez, el Barça reaccionó comandado por Rashford. Suyo fue un derechazo muy peligroso que rozó el poste en el 26 y que, poco después, repitió para acabar provocando el 1-0. Su disparo fue rechazado por David López, la pelota rebotó en Dani Olmo y apareció Lewandowski para domar el balón y anotar el gol.

Justo antes del descanso Lamine Yamal pudo anotar el 2-0 a bocajarro y, sin lamentarse por la ocasión fallada, regresó de los vestuarios con mayor ímpetu. A los tres minutos fue víctima de un penalti de Mojica que ni el árbitro ni el VAR señalaron.

Subió la intensidad azulgrana en busca del 2-0 y en el 57 Casadó envió un balón al larguero de volea. Acto seguido Olmo y Fermín obligaron a intervenir a Leo Román, que solo pudo mirar como Lamine Yamal anotaba en el 61, con un tiro lejano que fue directo a la red. La sentencia llegó en el 83, cuando Casadó lanzó un contragolpe para que Marc Bernal, como si fuera un delantero, condujera hasta el área y salvara la llegada de los defensas para hacer el 3-0 final.

Aplazan el Sevilla-Girona, por el temporal, y el Rayo-Oviedo

Dos de los cuatro partidos previstos para ayer tuvieron que ser aplazados por distintos motivos. El Sevilla-Girona, fijado para las 18.30, lo fue por orden de la Junta de Andalucía, por culpa del temporal que está azotando la comunidad autónoma, que también impidió la disputa del Cádiz-Almería a las 21.00. LaLiga determinó que los dos partidos se jugarán hoy, a las 16.15. En cambio, el Rayo Vallecano-Oviedo, de ayer a las 14.00, no pudo disputarse por el mal estado del césped en Vallecas, que se acabó de instalar hace pocos días. LaLiga determinó, cuatro horas antes de la disputa del choque, que debía disputarse en otra fecha y el Oviedo reclamará los tres puntos en los despachos, al considerar que la suspensión era responsabilidad del Rayo.Por otra parte, Marc-André Ter Stegen fue ayer intervenido en Finlandia de su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El Barça dice adiós a la Superliga formalmente

El Barcelona anunció ayer formalmente tanto a la 'European Super league Company' y a los clubes que han formado parte de la misma su desvinculación del proyecto de la Superliga, dejando solo al Real Madrid. El técnico blanco, Álvaro Arbeloa, repondió en rueda de prensa, atacando al club azulgrana por el caso Negreira. “Nadie entiende que el escándalo más grave de la historia del fútbol español todavía siga sin resolverse. Para mí, eso es lo que debería preocuparle a muchos”, declaró.

“No estaba contento en la primera mitad”

El técnico azulgrana, Hansi Flick, destacó que “nos vamos con tres puntos, tres goles y la portería a cero. Es un buen día”, aunque reconoció que “no estaba contento con la primera mitad” y que ante el Atlético “espero ver a otro equipo desde el principio”. Además, celebró el “paso adelante” de Marc Bernal tras su lesión.