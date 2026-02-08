El Cadí roza la proeza ante el Avenida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu estuvo muy cerca de dar la sorpresa y tumbar a uno de los grandes de la Liga, el Perfumerías Avenida, pero acabó muriendo en la orilla (69-70). Tras un primer cuarto malo, el equipo de Isaac Fernández reaccionó, le dio la vuelta al marcador y llegó a dominar por diez puntos de renta al inicio de la segunda mitad, pero el conjunto salmantino tiró de oficio y acabó llevándose el triunfo en un final de infarto, en el que las urgelenses tuvieron la última posesión para ganar pero Mata no estuvo acertada. Esta derrota, combinada con la victoria del Araski en la pista del Gran Canaria hace que el Cadí vea como la distancia sobre la zona de descenso se recorta y ahora queda a dos victorias.

El partido no arrancó bien para las leridanas, que a los pocos minutos ya perdían por 4-11, obligando a su técnico a pedir el primer tiempo muerto. Poco a poco fueron enderezando el rumbo, pero no fue hasta el inicio del segundo cuarto cuando le dieron la vuelta al partido con un parcial de 14-0 que las situó con nueve puntos de ventaja (29-20, m.14). El Perfumerías estaba teniendo muchos problemas para atacar la defensa del Cadí, que en ataque estaba encontrando muchas facilidades.

Llegó al descanso dominando por seis (37-31), una diferencia que amplió al inicio del tercer asalto con un 4-0 de salida que situaba la máxima renta del partido, diez tantos (41-31), que supo mantener durante unos minutos (45-35). Pero un 2+1 de Zellous hizo reaccionar al Perfumerías que, con un parcial de 2-8, volvió al partido (47-43) y Fernández tuvo que pedir tiempo. De la mano de Gervasini y Hollingshed, el Cadí cerró el tercer cuarto dominando por siete (56-49), pero en el último el Perfumerías Avenida incrementó el nivel de intensidad y tiró de oficio. Spreafico lideró un parcial de salida de 0-9 que permitía a las salmantinas recuperar el mando (56-58), aunque el Cadí no tiró la toalla.

Los cambios en el mando del marcador fueron una constante, llegando las castellanas a tener cuatro puntos de renta (58-62) y las leridanas tres (65-62). Se llegó a un final de infarto en el que la suerte cayó del bando visitante. Con 67-68, Palma anotó asistida por Aguilar y Montañana paró el partido a falta de 18 segundos. Cave forzó la falta y puso el 69-70. Mata tuvo en sus manos la victoria, pero erró el lanzamiento.