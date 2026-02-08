El Vila-sana se lleva el derbi

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana no tuvo piedad ayer en el derbi leridano de la OK Liga Iberdrola y, exhibiendo un gran nivel ofensivo, consiguió imponerse por 5-1 al Alpicat en el pabellón municipal de Vila-sana. Las del Pla d'Urgell se encomendaron a su máxima goleadora, Aina Florenza, que con un 'hat trick' aumentó sus goles en lo que va de Liga hasta los 32 tantos. También a Luchi Agudo y Victòria Porta que, con un tanto cada una, redondearon una goleada que les permite seguir en la cima de la tabla con 39 puntos y un partido más que el Fraga, que tiene 37. El Alpicat, por su parte, plantó cara y se encomendó a la gran actuación de sus dos guardametas, Irache Candal y Ari García, que evitaron un mal mayor. A pesar de la goleada, las del Segrià siguen igual en la clasificación, a un punto de Las Rozas, que perdió ante el Voltregà (1-2) y marca la salvación.

Desde un inicio, el Vila-sana demostró el gran ritmo de juego que quería imprimir al partido y que el Alpicat no lo iba a tener nada fácil si quería igualarle. Las de Lluís Rodero salieron con todo y en el minuto 3, Luchi Agudo abrió el marcador con una jugada individual por detrás de la portería (1-0). El tanto desconcertó al Alpicat, que intentaba reaccionar, pero era incapaz de frenar los ataques de un Vila-sana que no levantó el pie del acelerador. En el minuto 7, una combinación entre Victòria Porta y Florenza terminó con un disparo de esta última que se coló en la portería tras impactar en la guardameta del Alpicat, Irache Candal (2-0). En el 9, Florenza volvió a la carga, pero esta vez su disparo se estrelló contra uno de los palos de la portería. Se salvaba el Alpicat que, con el discurrir de los minutos, pudo parar la sangría e igualar fuerzas. Sobre todo gracias al papel de Irache Candal, que repelió los constantes ataques de las locales y permitió que llegaran al descanso 2-0.

En la reanudación, de nuevo, un intenso inicio del Vila-sana condenó al Alpicat. Salvanyà lideró un contragolpe y pudo conectar con Florenza, que colocó el 3-0 y firmó su doblete particular. Diez minutos después, en el 37, Florenza firmó una gran jugada individual y le sirvió el gol en bandeja a su compañera Victòria Porta. Aun así, el Alpicat sacó carácter y a falta de 10 minutos para el final vivió sus mejores momentos. Mireia Coll generó las mejores ocasiones, hasta que en el 46 Juncà materializó un fantástico contragolpe para colocar el 4-1. Las del Segrià tuvieron un par más de buenas ocasiones, pero fueron incapaces de convertirlas y maquillar el resultado. Esto dejó vía libre a Florenza que, a falta de 30 segundos, firmó su ‘hat trick’ y sentenció el derbi (5-1).

“Seguimos intentando mejorar la efectividad”

Tras el partido, el técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, aseguró que “el equipo ha sido muy superior, pero seguimos en la línea de mejorar la efectividad”. También remarcó que “son tres puntos importantes. Al final es un derbi, un encuentro diferente”. En cuanto a las claves del partido, el técnico leridano, sobre todo, puso en valor “el arranque de las dos partes” que fue “muy bueno”. Por último, explicó que ya miran a los retos del futuro, que afrontarán “con el máximo respeto al rival”.

“Se han esforzado y no puedo pedir más”

Por su parte, el técnico del Alpicat, Mats Zilken, aseguró que “teníamos claro que veníamos a la pista del líder y era complicado. Me preocupaba salir goleado como otros equipos, pero las jugadoras se han esforzado y no puedo pedir nada más”. Aun así, el técnico también aseguraba que “en ataque nos ha costado mucho. A pesar de que al contragolpe no hemos estado mal, nos ha costado generar”.